Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 4 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,02 гривны (-8 копеек против 3 декабря) и продажа по 42,39 гривны (-16 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,92 гривны (-3 копеек), продажа – по 49,55 гривны (+3 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,31 гривне (-12 копеек), а продать по 42,40 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 49,21 гривны (+4 копейки), а продажа по 49,34 гривны (-6 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,52 гривны (-26 копеек), а продают по 42,39 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,45 гривны (-32 копеек), а продают по 49,52 гривны (+2 копейки).
Сильно ли вырос прогнозируемый показатель курса доллара на 2026 год?
Рада приняла в целом проект госбюджета на 2026 год. В документе не указан точный средний курс доллара, который заложили в следующем году, но по подсчетам нардепа из "Голоса" Ярослава Железняка, он составит 45,6 гривны за доллар. Напоминаем, что в прошлом году этот прогнозируемый показатель был на уровне 45 гривен за доллар.
В то же время в приложении к законопроекту госбюджета "Прогнозируемый расчет ввозной пошлины на 2026 год" прогнозируется курс доллара немного выше, а именно 45,7 гривны за доллар. Зато в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы цифра еще другое: средний курс на уровне 44,70 гривны за доллар.
Еще стоит добавить, что показатель курса доллара является лишь ожидаемым максимумом. Он будет служить ориентиром для расчетов в бюджете, но несмотря на это реальный курс может отличаться.