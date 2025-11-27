Почему можно заработать больше?

Период рождественских и новогодних праздников создает возможности для банков привлечь внимание к своим депозитам. С другой стороны, у украинцев появляется реальная возможность заработать больше на вкладах, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В это время банки обычно внедряют выгодные акционные предложения для новых вкладчиков. Так, например, в декабре ожидается, что дополнительные бонусы к базовым ставкам могут вырасти до 1,5 – 2 процентных пункта. А самой высокой планкой доходности гривневых депозитов станет 18% годовых.

Какие ставки по депозитам в декабре?

Впрочем, по словам эксперта, средние базовые ставки останутся относительно постоянными и в зависимости от срока вклада варьируются от 13% годовых до 14,5% годовых. Именно от этих ставок будут "отталкиваться" потенциальные клиенты, принимая решение о размещении свободных средств на депозитах.

Наиболее востребованными остаются два типа вкладов – на 6 – 9 месяцев и на 1 год .

. На такие вклады украинцы могут найти на рынке ставку даже до 18% годовых.

По-прежнему, базовые ставки сформированы в соответствии с размером учетной ставки (15,5%) и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам (19%). И в случае, если Нацбанк 11 декабря на очередном заседании монетарного комитета примет решение об изменении монетарных инструментов, то вполне возможно со временем средние ставки также изменятся,

– отметил Замотаев.

Какие риски для вкладчиков?

Вместе с тем банкир добавил, что есть определенные риски, которые могут помешать украинцам размещать средства на депозитах:

различные форс-мажоры – энергетические, военные, политические;

курсовые риски, то есть что будет с курсами валют.

Однако, опираясь на достаточно оптимистичные инфляционные прогнозы, эксперт прогнозирует, что в этом году количество новых вкладчиков в праздничный период вырастет на 5 – 7% по сравнению с ноябрем.

При этом Замотаев подчеркнул, что "высокий сезон" в сегменте депозитов, когда предложения по размещению средств будут все более привлекательными, вероятнее всего продлится лишь несколько недель – до конца 2025 года.

Заметьте! Сейчас выгоднее именно гривневые депозиты. По словам вице-президента Ассоциации украинских банков Сергея Мамедова, разница в доходности валютных и гривневых вкладов составляет 12 раз в пользу последних.

