Стоимость борща постоянно растет

В течение последних полгода, с осени 2024 года, индекс стоимости борща классического рецепта постоянно растет, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако именно за последний месяц индекс борща начал расти быстрыми темпами.

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По классическому рецепту для приготовления блюда (на 3 литра воды) понадобятся: 250 граммов капусты, 500 граммов свеклы, 300 граммов картофеля, 150 граммов моркови, 100 граммов лука, 2 столовые ложки томатной пасты, 30 миллилитров масла и 500 граммов свиных ребер. Кроме этого, к борщу добавляют соль, перец и лавровый лист по вкусу.

если добавить к борщу: два ломтика батона (50 граммов), столовую ложку сметаны (25 граммов) и зубчик чеснока (5 граммов), его цена вырастет до 232 гривны против 195 гривен в прошлом месяце,

– говорят аналитики УКАБ.

Обратите внимание! Для определения стоимости украинского блюда используют так называемый индекс борща. В более широком смысле он помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары в разных регионах страны.

Также эксперты УКАБ подсчитали стоимость основных ингредиентов борща по классическому рецепту: