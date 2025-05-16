Почему дорожает свекла

В Украине на этой неделе зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю свеклу, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам фермеров, торговая активность в этом сегменте заметно увеличилась, что на фоне сезонного сокращения запасов этой продукции в местных хозяйствах привело к дефициту качественных овощей на рынке.

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В сложившейся ситуации,, у производителей появилась возможность снова повысить отпускные цены на свою продукцию. Так, на данный момент производителям уже удается вести реализацию прошлогодних корнеплодов по 25 – 33 гривны за килограмм (1,04 – 1,26 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

Очередное подорожание столовой свеклы игроки рынка связывают с заметной активизацией спроса оптовых компаний и розничных сетей. В то же время запасы качественной свеклы в местных хозяйствах уже практически исчерпаны, что также положительно сказывается на ценовом уровне.

Обратите внимание! В результате таких корректировок, сегодня цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 36% выше прошлогодних. При этом большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что положительная ценовая динамика в данном сегменте сохранится и в дальнейшем.