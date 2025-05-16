Чому дорожчають буряки

В Україні цього тижня зафіксовано чергове зростання цін на торішні буряки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами фермерів, торговельна активність у цьому сегменті помітно збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції у місцевих господарствах призвело до дефіциту якісних овочів на ринку.

Читайте також Ранні овочі дешевшають: як змінилися ціни на ринку за тиждень

У ситуації, що склалася, у виробників з'явилася можливість знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Так, на цю мить виробникам вже вдається вести реалізацію торішніх коренеплодів по 25 – 33 гривні за кілограм (1,04 – 1,26 долара за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Чергове подорожчання столових буряків гравці ринку пов'язують із помітною активізацією попиту оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас запаси якісних буряків у місцевих господарствах вже практично вичерпані, що також позитивно позначається на ціновому рівні.

Зверніть увагу! В результаті таких коригувань, сьогодні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 36% вищі за торішні. При цьому більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що позитивна цінова динаміка в даному сегменті збережеться і надалі.