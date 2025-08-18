Як зросте зарплата у 2025 році?

Зростання зарплат українців цього року буде більшим, ніж очікувалося, однак лише номінальних. Про це йдеться у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

За прогнозом, середній рівень номінальної заробітної плати штатних працівників складе 25 886 гривень (до вирахування податків).

Раніше прогнозувалася середня зарплата у 2025 році на рівні 24 389 гривень.

Однак ріст доходів українців нівелює стрибок інфляції. Через зростання цін прогноз реальної зарплати у цьому році погіршився:

Очікується, що вона зросте лише на 7,4%.

Раніше прогнозувалося зростання реального заробітку на рівні 8,1%.

Важливо! Мінекономіки суттєво погіршило прогнози щодо середньорічного росту цін в Україні у 2025 році. Замість 9,7% він може сягнути 12,2%.

Які зарплати будуть у 2026-2028 роках?

У Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки уряд визначив два можливі сценарії розвитку ситуації в Україні – оптимістичний та песимістичний.

Оптимістичний передбачає, що у 2026 році безпекова ситуація в країні суттєво покращиться. За цим сценарієм можливе таке зростання середньої зарплати:

у 2026 році – до 30 240 гривень;

у 2027 році – до 35 268 гривень;

у 2028 році – до 39 758 гривень.

Песимістичний сценарій враховує подальше продовження війни в Україні. За таких умов, зростання зарплат прогнозують дещо менше:

у 2026 році – до 30 032 гривень;

у 2027 році – до 4 808 гривень;

у 2028 році – до 39 436 гривень.

Варто знати! Раніше уряд у Бюджетній декларації також спрогнозував збільшення мінімальної зарплати у 2026 році. Її розмір, згідно з документом, має скласти 8 688 гривень.