Як може зрости мінімальна зарплата у 2026 році?

Під час засідання Спільного представницького органу об'єднань профспілок було схвалено пропозиції до законопроєкту по держбюджет на наступний рік. Зараз ці нововведення розглядає Мінфін, повідомляє 24 Канал з посиланням на профспілки.

Пропонується встановити заробітну плату, яка буде не менш як:

50% від середньомісячної заробітної плати;

а також фактичний рівень прожиткового мінімуму, який встановлено для працездатних осіб.

Зауважте! Також, згідно з цією пропозицією, мінімальна зарплата має зростати автоматично, якщо збільшиться інфляція.

Згідно з бюджетною декларацією на 2026 рік, мінімальна зарплата таки зростатиме. Вона має сягнути – 8 688 гривень.

Збільшуватиметься мінімалка і надалі: