Як може зрости мінімальна зарплата у 2026 році?
Під час засідання Спільного представницького органу об'єднань профспілок було схвалено пропозиції до законопроєкту по держбюджет на наступний рік. Зараз ці нововведення розглядає Мінфін, повідомляє 24 Канал з посиланням на профспілки.
Пропонується встановити заробітну плату, яка буде не менш як:
- 50% від середньомісячної заробітної плати;
- а також фактичний рівень прожиткового мінімуму, який встановлено для працездатних осіб.
Зауважте! Також, згідно з цією пропозицією, мінімальна зарплата має зростати автоматично, якщо збільшиться інфляція.
Згідно з бюджетною декларацією на 2026 рік, мінімальна зарплата таки зростатиме. Вона має сягнути – 8 688 гривень.
Збільшуватиметься мінімалка і надалі:
- у 2027 році вона має сягнути 9 374 гривень;
- у 2028 році уже – 10 059 гривень.