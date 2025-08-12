Как может вырасти минимальная зарплата в 2026 году?

Во время заседания Совместного представительского органа объединений профсоюзов были одобрены предложения к законопроекту по госбюджету на следующий год. Сейчас эти нововведения рассматривает Минфин, сообщает 24 Канал со ссылкой на профсоюзы.

Читайте также Придется заплатить вдвое больше: кто из украинцев должен покупать стаж дороже

Предлагается установить заработную плату, которая будет не менее:

50% от среднемесячной заработной платы;

а также фактического уровня прожиточного минимума, который установлен для трудоспособных лиц.

Заметьте! Также, согласно этому предложению, минимальная зарплата должна расти автоматически, если увеличится инфляция.

Согласно бюджетной декларации на 2026 год, минимальная зарплата таки будет расти. Она должна достичь – 8 688 гривен.

Будет увеличиваться минималка и в дальнейшем: