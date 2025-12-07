У якого найбільше виросла зарплата в Україні?
На сайті Work.ua наразі доступно ледь не 97 тисяч актуальних вакансій, серед яких понад 18 тисяч оголошень опубліковані вперше, повідомляє 24 Канал з посиланням на розрахунки Опендатабот.
Станом на початок грудня, відповідно до цих вакансій, середня зарплата в Україні сягає 27 тисяч гривень. Якщо порівняти з аналогічним періодом торік, то ця сума більша на 20%.
Найсуттєвіші зміни в зарплаті зафіксовані в таких 10 професіях:
- У маркувальника середня зарплата за рік зросла аж на 130% (до 23 тисяч гривень в місяць), у той час, як у роботехніка – на 100% (до 25 тисяч гривень).
- У бізнес-аналітика та трейдера зарплати сягнули 60 тисяч гривень за рік, що означає ріст на 71%, а у менеджера роботи з мережами – до 48,5 тисячі гривень (70%).
- Наступними у рейтингу є виробник напівфабрикатів із зарплатою в 31 тисячу гривень, як за останній рік виросла на 60%, а також, інвестиційний аналітик, у якого сума сягнула 60 тисяч гривень зі зростанням на 60% за рік.
- Страховий агент отримав зростання в 59% – до 34,1 гривні, а метролог – до 27,5 тисячі (57%). Натомість складальник верху взуття отримує 35 тисяч гривень, тобто за рік сума зросла на 56%.
Водночас за даними платформи, найвищу зарплату з опублікованих вакансій отримує Net-програміст – це 86 тисяч гривень. Друге місце належить директору з маркетингу – 80 тисяч гривень, а третє – інженер з підготовки виробництва – 72 тисяч гривень.
Цікаво, що сервіс для ІТ-фахівців Djinni налічує понад 9 тисяч вакансій, а кількість резюме перевищує 82 тисячі.
Кого найбільше потребував бізнес у листопаді?
У Державній службі зайнятості повідомляється, що за останні 10 місяців бізнес в Україні найбільше потребував працівників у сфері торгівлі та послуг. Загалом частка склала 18% від усіх податних вакансій.
Натомість найменше треба на роботу працівників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства – частка склала лише 2,3%.
У розрізі областей найбільшу кількість пропозицій щодо роботи запропонувала Львівщина, але найбільшу кількість людей працевлаштували на Дніпропетровщині.
Які вакансії залишаються найпопулярнішими в Україні?
Суттєвий попит на ринку праці є на вакансії, які мають мінімальні вимоги до навичок. Таким чином лідером серед професій стали підсобні робітники, водії автотранспорту та продавці продовольчих товарів.
Відомо, що з початку 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала понад 309 тисяч вакансій, завдяки яким 238 тисяч українців вже або влаштувалися на роботу, або отримали підтримку для відкриття власної справи.
Серед професій, які також є популярними, є продавці-консультанти, кухарі, прибиральники, бухгалтери, вчителі, швачки, медсестри. Втім у більшості цих категорій кількість кандидатів перевищує число вакансій, що свідчить про конкуренцію.