Учитывается ли импортная продукция при расчетах Госстата?
Таким образом нет разницы между продукцией отечественного производства и зарубежной, рассказал для 24 Канала Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.
Кроме того, некоторые позиции в Украине производятся в крайне ограниченном количестве или не производятся вообще. Но в случаях отдельных статистических наблюдений важно учитывать только то, что произведено в стране.
В частности в Украине изменился и индекс борщевого набора после начала вторжения. Однако Макарчук подчеркнул: этот показатель не является научным.
То есть это не является официальным статистическим показателем,
– отметил Арсен Макарчук.
Итак, рост продуктов в борщевом наборе от 2022 года имеет такой вид:
- цены на белокочанную капусту выросли на 6,2%;
- лук репчатый – увеличились на 19,5%;
- свекла – на 15,6%;
- морковь выросла почти в 2 раза;
- картофель – в 2,7 раза.
Заметьте! Председатель Государственной службы статистики подчеркнул: несмотря на ненаучность индекса, в Госстате понимают интерес к нему, потому что этот показатель понятен с точки зрения того, что это характеризует цены на продукты, которые украинцы потребляют действительно часто.
Что происходит с ценами на борщевой набор?
В Украине несколько изменились цены на овощи, в частности те, что являются составными борщевого набора. Речь идет в частности о картофеле, капусту, зелень и тому подобное.
Однако в Госстате индекс борща не считают статистическим показателем, который действительно определяет инфляцию.