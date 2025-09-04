Как Госстат рассчитывает данные по потребительским ценам?

Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, почему данные Госстата и аналитических центров по оценке инфляции могут отличаться. Этот вопрос, по его мнению, не является уникальным только для Украины.

По его словам, в прошлом году по этому поводу была большая дискуссия в научных кругах Канады, когда один ученый провел собственные исследования и поставил под сомнение данные, которые были опубликованы Канадским статистическим управлением. Однако, глава службы утверждает, что в этой ситуации есть вопрос в субъективности инфляции как таковой.

Арсен Макарчук Председатель Государственной службы статистики Украины Почему наши данные отличаются? Данные Государственной службы статистики по индексу потребительских цен рассчитываются в соответствии с методологией, которая является научно обоснованной единой для Евростата. Более того, она проверена и подтверждена Евростатом и Международным валютным фондом.

Арсен Макарчук говорит, что когда его служба собирает данные о ценах, то, во-первых, это делается из всех регионов страны, в том числе из небольших населенных пунктов: "Понятно, что в небольших населенных пунктах цены могут существенно отличаться от, например, киевских цен".

Вторая часть, по словам специалиста – это то, что они собирают цены на определенные продукты так называемого потребительского набора, каждый из которых имеет свой вес, рассчитывая на который они выходят к определенной обобщенной цифре. Очень часто этот вес не является равномерным, потому что служба оценивает реальные объемы потребления тех или иных продуктов.

И если цены, например, на определенные потребительские продукты, скажем, на мясо, растут более очевидно, то вместе с тем, мы учитываем цены, например, еще и на коммунальные тарифы. А цены на электроэнергию или на газ могут не расти годами, потому что это административно регулируемые тарифы,

– отмечает Арсен Макарчук.

Какие альтернативные методики расчета существуют?

Зато альтернативные методики, по его словам, отличаются в этих двух ключевых параметрах.

То есть, во-первых, они не оперируют всем географическим охватом, а берут цены, например, из ближайшего супермаркета, вблизи которого проживает тот или иной исследователь,

– говорит специалист.

Поэтому, отмечает Макарчук, если вы идете в один конкретный магазин и выписываете только определенную группу товаров, то по определенным группам товаров ситуация может отличаться. Во-вторых, в таком потребительском наборе не учитываются все элементы, которые учитывает Госстат, в частности те, которые меньше колеблются в цене в связи с определенными причинами, например административно регулируемые тарифы.

Получается, что если вы возьмете 3 – 5 ключевых продуктов, то по ним инфляция будет существенно отличаться. И так называемый борщевой набор или Индекс Биг-Мака – это замечательные показатели, подтверждающие этот тезис,

– отмечает глава Госстата.

По его словам, дело в том, что эти показатели оперируют исключительно продуктами, которые являются понятными, небольшие объемом и доступны из одного источника. Но вместе с тем, вы не потребляете исключительно борщ или исключительно Биг-Мак. Вам для понимания инфляции надо также учитывать цены на бензин или стоимость аренды жилья.

Учитывается ли при сборе статистических данных цены на импортную продукцию?

При расчетах Госстат обязательно учитывает еще и стоимость импортной продукции в магазинах, но в случаях, когда речь идет о потребительских ценах. Таким образом, Госстат не делает разницы между продукцией отечественного производства и зарубежной.

Кроме того, некоторые позиции в Украине могут не производиться вообще или производиться в крайне ограниченном количестве,

– говорит Арсен Макарчук.

Важно! Однако в случаях отдельных статистических наблюдений, по его словам, важно учитывать лишь то, что произведено в стране.

