Как изменились цены на овощи?

Прошедшая неделя в Украине отметилась снижением цен на картофель (до 11 – 15 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Также подешевели другие позиции овощей "борщевого набора".

Огурец (до 30 – 40 гривен за килограмм) и сладкий перец (до 25 – 70 гривен за килограмм) подорожали, а помидоры (до 10 – 35 гривен за килограмм) продавались дешевле, чем на прошлой неделе. Продолжили расти цены на цветную (до 35 – 70 гривен за килограмм) и пекинскую капусту (до 40 – 45 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Цены на брокколи также поползли вверх (до 55 – 70 гривен за килограмм). Стоимость сахарной кукурузы опустилась ниже 10 гривен за кочан. В сегменте зелени подешевели укроп и петрушка, но выросли цены на салат.

Что происходит на рынке фруктов?

Во фруктовом сегменте цены также изменились разнонаправленно. Малина продолжает дешеветь (до 180 – 200 гривен за килограмм), а голубика – дорожать (до 200 – 280 гривен за килограмм). Персик продавался дороже, чем неделей ранее (40 – 110 гривен за килограмм), а стоимость сливы и нектарина снизилась.

Начал дорожать арбуз (до 14 – 22 гривны за килограмм), расширился диапазон цен на дыню (до 35 – 55 гривен за килограмм). Цены на виноград снижаются пятую неделю подряд (до 50 – 130 гривен за килограмм).

