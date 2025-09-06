Какую рыбу можно выловить в начале осени?

В сентябре, особенно в холодный период, хорошо клюет щука, пишет 24 Канал.

Чтобы выловить такую рыбу, нужно использовать примечательную приманку. Хорошо подойдут живец и блесны.

Какая рыба ловится в сентябре:

  • Судак – хорошо клюет в сумерках и в ночной период.
  • Жерех – преимущественно передвигается у поверхности, независимо от времени суток.
  • Окунь – передвигаетесь преимущественно стайками, поэтому важно найти точку, где эта рыба охотится на малька.

Также в сентябре можно ловить во время теплой погоды "мирную рыбу". Речь, в частности, о карпе и карасе.

К тому же на глубине "водятся":

  • лещ;
  • плотва;
  • красноперка.

Что нужно знать, чтобы рыбачить осенью?

  • Чтобы рыбалка оказалась особенно удачной, нужно придерживаться календаря рыбака. Согласно ему, лучшие дни для клева в сентябре: 10, 11, 24, 25, 26, 27 и 28 число.

  • Есть озера, которые находятся в аренде. Вопрос оплаты за рыбалку там регулируется в индивидуальном порядке.

  • Рыба может реагировать не только на живца. Также необязательно использовать специальное оборудование. На самом деле рыбу можно ловить и на хлеб. Главное, правильно подготовить его к рыбалке.