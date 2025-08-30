Как определяются условия пользования арендованным водоемом?

В соответствии со статьей 46 Водного кодекса Украины, использование водных ресурсов может быть общее или специальное, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергеевскую сельскую территориальную общину.

Обратите внимание! Общее водопользование на водных объектах, предоставленных в аренду, регулируется водопользователем при согласовании с органом, который выступил арендодателем.

Водопользователь, который взял водный объект в пользование на условиях аренды, обязан доводить до сведения населения условия водопользования, а также о запрете общего водопользования на водном объекте, предоставленном в аренду,

– говорится в сообщении.

Также важно учитывать что:

в случае, когда водопользователь или соответствующий совет не установили таких условий, общее водопользование считается разрешенным, без ограничений;

установленные условия общего водопользования должны быть закреплены в договоре аренды или его приложении.

Кому можно бесплатно рыбачить на арендованных прудах?

Бесплатно рыбачить на водоемах, где внедрено платное рыболовство или они закреплены за общественными объединениями, возможно. При условии, что речь идет об определенных категориях лиц:

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет;

людей с инвалидностью I и II групп;

участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (которые относятся к категориям I и II).

Заметьте! Право на бесплатную рыбалку в этом случае должно быть подтверждено удостоверением об указанном статусе.

Отметим, что любительский лов рыбы на водоемах общего пользования может осуществляться с берега или лодки с помощью:

удочек всех видов;

с общим количеством крючков не более 5 (на рыбака);

спиннинга.

Также любительский лов разрешено на водоемах, на которых внедрено платное рыболовство:

членам общественных объединений по их членским билетам с берега, а также с лодки;

рыбалку они могут осуществлять удочками всех видов, при общем количестве крючков не более 10 на рыбалку и спиннингом.

Заметьте! Для детей до 16 лет самостоятельный лов рыбы разрешается исключительно с берега.