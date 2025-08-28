Планируется расширение квот на экспорт

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал, что Совет Европейского Союза планирует на сентябрь 2025 года обновление соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Оно предусматривает существенное увеличение квот на экспорт чувствительной агропродукции в ЕС.

Важно! Он сообщил, что на заседание совета ЕС эти изменения будут вынесены в таком же виде, как они были предварительно утверждены в конце июня Европейской комиссией, несмотря на некоторые призывы пересмотреть эти предварительные договоренности. Утка уверен, что Совет ЕС примет положительное решение по этому вопросу.

По его словам, веденные в 2022 году автономные торговые преференции перестали действовать 5 июня 2025 года, после чего было возобновлено действие квот в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После утверждения Советом ЕС изменения в соглашение должны быть официально приняты Комитетом ассоциации ЕС-Украина.

Обратите внимание! Тарас Качка ранее отмечал, что обновление соглашения позволит сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций, тогда как при отсутствии таких изменений потенциальные потери Украины оценивались в 800 миллионов долларов. По словам чиновника, из 40 квот на экспорт украинской продукции в страны ЕС пять будет либерализовано в целом.