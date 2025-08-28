Планується розширення квот на експорт

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що Рада Європейського Союзу планує на вересень 2025 року оновлення угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Воно передбачає суттєве збільшення квот на експорт чутливої агропродукції в ЄС.

Читайте також Українські сири витіснили російські на ринку Середньої Азії

Важливо! Він повідомив, що на засідання ради ЄС ці зміни будуть винесені у такому саме вигляді, як вони були попередньо затверджені наприкінці червня Європейською комісією, попри деякі заклики переглянути ці попередні домовленості. Качка впевнений, що Рада ЄС прийме позитивне рішення з цього питання.

За його словами, ведені у 2022 році автономні торгівельні преференції перестали діяти 5 червня 2025 року, після чого була поновлена дія квот відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Після затвердження Радою ЄС зміни до угоди мають бути офіційно ухвалені Комітетом асоціації ЄС-Україна.

Зверніть увагу! Тарас Качка раніше наголошував, що оновлення угоди дозволить зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торгівельних преференцій, тоді як за відсутності таких змін потенційні втрати України оцінювались у 800 мільйонів доларів. За словами урядовця, з 40 квот на експорт української продукції у країни ЄС п'ять буде лібералізовано в цілому.