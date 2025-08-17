Какую рыбу нельзя ловить?
В Украине запрещено ловить рыбу, занесенную в Красную книгу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДАРГ.
То есть, вылавливать нельзя:
- белугу;
- осетра;
- золотого карася;
- европейского хариуса;
- дунайского и черноморского лосося и так далее.
Обратите внимание! Дополнительные запреты могут установить местные органы власти.
Любительский лов водных биоресурсов разрешается удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или естественной приманки с общим количеством крючков не более 7 на человека. При этом при осуществлении любительского рыболовства рыбаки обязаны иметь при себе средства для измерения массы и длины водных биоресурсов,
– отмечает агентство.
Суточная норма вылова составляет:
- 3 килограмма;
- и еще одна особь, которая имеет размер, превышающий минимально разрешенный для вылова.
Обратите внимание! Перечень минимальных размеров водных биоресурсов, разрешенных к вылову, вы можете найти здесь.
Малоценные и инвазивные виды водных биоресурсов можно ловить неограниченно. К таким, в частности, относятся тюлька, рапаны.
За нарушение установленных правил, рыбаку придется заплатить значительный штраф. Например, за сазана (карпа) он достигает 5 117 гривен.