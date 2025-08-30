Як визначаються умови користування орендованою водоймою?

Відповідно до статті 46 Водного кодексу України, використання водних ресурсів може бути загальне чи спеціальне, повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергіївську сільську територіальну громаду.

Зверніть увагу! Загальне водокористування на водних об'єктах, наданих в оренду, регулюється водокористувачем при погодженні з органом, який виступив орендодавцем.

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду,

– йдеться у повідомленні.

Також важливо враховувати що:

у випадку, коли водокористувач чи відповідна рада не встановили таких умов, загальне водокористування вважається дозволеним, без жодних обмежень;

встановлені умови загального водокористування мають бути закріплені у договорі оренди чи його додатку.

Кому можна безоплатно рибалити на орендованих ставках?

Безоплатно рибалити на водоймах, де впроваджене платне рибальство чи вони закріплені за громадськими об'єднаннями, можливо. За умови, що йдеться про визначені категорії осіб:

неповнолітніх віком до 16 років;

людей з інвалідністю І та II груп;

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (які належать до категорій I і II).

Зверніть увагу! Право на безоплатну риболовлю у цьому випадку має бути підтверджене посвідченням про вказаний статус.

Зазначимо, що любительський лов риби на водоймах загального користування може здійснюватись з берега чи човна за допомогою:

вудочок усіх видів;

із загальною кількістю гачків не більше 5 (на рибалку);

спінінга.

Також любительський лов дозволено на водоймах, на яких впроваджене платне рибальство:

членам громадських об'єднань за їх членськими квитками з берега, а також з човна;

риболовлю вони можуть здійснювати вудками усіх видів, при загальній кількості гачків не більше 10 на рибалку і спінінгом.

Зауважте! Для дітей до 16 років самостійний лов риби дозволяється виключно з берега.