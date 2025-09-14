Яку рибу можна зловити восени?

Залежно від місяця осені, у водоймах можна зловити різну рибу, передає 24 Канал. Наприклад, у вересні можна очікувати на улов ляща, а у жовтні – улов сома.

Читайте також 258 тонн риби "для досліджень": директора держінституту підозрюють у зловживанні

У вересні можна розраховувати на гарний улов плотви, лину, головня, коропа та краснопірку.

Натомість у жовтні буде більший улов сома, щуки, окуня та карася.

А от в листопаді – судака, щуки та рибу піскар.

Відповідно до календаря рибалки на вересень найвищий рівень клювання буде у такі числа – з 10 та 11 вересня, з 24 по 29 вересня.

Натомість найнижчий період починається з 5 вересня й триває до 8 вересня. Крім того, не найкращим періодом для риболовлі є період з 15 по 22 вересня.

Зауважте! Зазвичай з 1 листопада забороняється вилов водних у зимувальних ямах. Триває цей період до початку нерестового періоду наступного року.

Як ловити риби у вересні?