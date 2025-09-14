Яку рибу можна зловити восени?
Залежно від місяця осені, у водоймах можна зловити різну рибу, передає 24 Канал. Наприклад, у вересні можна очікувати на улов ляща, а у жовтні – улов сома.
- У вересні можна розраховувати на гарний улов плотви, лину, головня, коропа та краснопірку.
- Натомість у жовтні буде більший улов сома, щуки, окуня та карася.
- А от в листопаді – судака, щуки та рибу піскар.
Відповідно до календаря рибалки на вересень найвищий рівень клювання буде у такі числа – з 10 та 11 вересня, з 24 по 29 вересня.
Натомість найнижчий період починається з 5 вересня й триває до 8 вересня. Крім того, не найкращим періодом для риболовлі є період з 15 по 22 вересня.
Зауважте! Зазвичай з 1 листопада забороняється вилов водних у зимувальних ямах. Триває цей період до початку нерестового періоду наступного року.
Як ловити риби у вересні?
У сезон клювання ляща, сома та в'язя варто йти на риболовлю у теплі дні на початку місяця. Натомість для кльову щуки варто обирати блешню або живця, а для окуня зійде навіть черв'як.
Крім того, у вересні спробуйте рибалити біля ям, де може ховатися риба, а для приманки у такому випадку обирайте більшу блешню.
Для риболовлі хижаків, як-от щука, можна спробувати вийти це робити у вітряну погоду.