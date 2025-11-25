Коли у грудні риба клює найкраще?

У грудні відкривається сезон зимової риболовлі і цей місяць вважається сприятливим для виїзду на водойму, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти ICTV". У цей період поведінка риби стає передбачуваною, що дозволяє розраховувати на гарний результат.

Однак для щедрого улову важливо правильно підібрати снасті та приманки, а також орієнтуватися на фази Місяця й погодні умови.

Календар рибалки на грудень 2025 року, який допоможе визначити найсприятливіші дні для риболовлі:

Найкращі дні для риболовлі: 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 грудня.

Хороші дні для риболовлі: 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 грудня.

Погані дні для риболовлі: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 грудня.

Дуже погані дні для риболовлі: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 грудня.

Які снасті краще використовувати у грудні 2025 року?

Окунь активно збирається у великі зграї і тримається на глибині 1,5 – 3 метри. Він добре клює на мормишку з мотилем, вертикальні блешні і невеликі балансири.

Щука в грудні бере на живця, широкі блешні, а також на балансири 5 – 9 сантиметрів. Судак виходить на полювання в сутінках і рано вранці – найкращий результат дають вузькі блешні, середні балансири і важка джиг-блешня.

Лящ і підлящик активно клюють в ранкові години на глибині 5 – 8 метрів. Робочі насадки – мотиль, опариш, а також фідерні суміші, подані через зимову годівницю.

Плотва в перший місяць зими віддає перевагу мотилю, дрібним блешням, а налим клює на живця, шматочки риби і донні снасті.

