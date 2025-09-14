Какую рыбу можно поймать осенью?

В зависимости от месяца осени, в водоемах можно поймать разную рыбу, передает 24 Канал. Например, в сентябре можно ожидать улов леща, а в октябре – улов сома.

В сентябре можно рассчитывать на хороший улов плотвы, линя, голавля, карпа и красноперки.

Зато в октябре будет больший улов сома, щуки, окуня и карася.

А вот в ноябре – судака, щуки и рыбу пискар.

Согласно календарю рыбалки на сентябрь самый высокий уровень клева будет в такие числа – с 10 и 11 сентября, с 24 по 29 сентября.

Зато самый низкий период начинается с 5 сентября и продолжается до 8 сентября. Кроме того, не лучшим периодом для рыбалки является период с 15 по 22 сентября.

Заметьте! Обычно с 1 ноября запрещается вылов водных в зимовальных ямах. Продолжается этот период до начала нерестового периода следующего года.

Как ловить рыбу в сентябре?