Какую рыбу можно поймать осенью?
В зависимости от месяца осени, в водоемах можно поймать разную рыбу, передает 24 Канал. Например, в сентябре можно ожидать улов леща, а в октябре – улов сома.
- В сентябре можно рассчитывать на хороший улов плотвы, линя, голавля, карпа и красноперки.
- Зато в октябре будет больший улов сома, щуки, окуня и карася.
- А вот в ноябре – судака, щуки и рыбу пискар.
Согласно календарю рыбалки на сентябрь самый высокий уровень клева будет в такие числа – с 10 и 11 сентября, с 24 по 29 сентября.
Зато самый низкий период начинается с 5 сентября и продолжается до 8 сентября. Кроме того, не лучшим периодом для рыбалки является период с 15 по 22 сентября.
Заметьте! Обычно с 1 ноября запрещается вылов водных в зимовальных ямах. Продолжается этот период до начала нерестового периода следующего года.
Как ловить рыбу в сентябре?
У сезон клева леща, сома и вязя стоит идти на рыбалку в теплые дни в начале месяца. Зато для клева щуки стоит выбирать блесну или живца, а для окуня сойдет даже червь.
Кроме того, в сентябре попробуйте рыбачить возле ям, где может прятаться рыба, а для приманки в таком случае выбирайте большую блесну.
Для рыбалки хищников, например щука, можно попробовать выйти это делать в ветреную погоду.