Нерестовый запрет постепенно завершается

Главным изменением для любителей рыбалки станет постепенная отмена нерестовых ограничений на большинстве водоемов страны. По информации Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, уже с 10 июня разрешается рыболовство на водохранилищах, где ранее действовали сезонные запреты.

Смотрите также Календарь рыбалки на июнь 2026: когда будет лучший клев

Однако не все водоемы откроются одновременно. В заливах, старицах, поймах и других придаточных водоемах ограничения сохранятся до конца месяца. Именно поэтому рыбакам стоит заранее уточнять статус конкретного водоема перед выездом на рыбалку.

Специалисты отмечают, что июнь остается переходным периодом, когда в разных регионах могут действовать разные правила вылова.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Какие нормы будут действовать после завершения нереста

После завершения нерестового периода для рыбаков возвращаются стандартные правила любительского рыболовства. В частности, суточная норма вылова составит до 3 килограммов рыбы одного вида или один трофейный экземпляр сверх установленной нормы.

Также будет увеличено количество разрешенных снастей. Если во время нерестового запрета рыбак мог использовать не более двух крючков, то после его завершения разрешается применять снасти с общим количеством до семи крючков на одного человека.

Такие изменения связаны с завершением периода воспроизводства водных биоресурсов и возвращением к обычному режиму рыболовства.

Запрет на вылов раков пока остается в силе

Несмотря на ослабление правил для рыбаков, сезонный запрет на вылов раков в июне продолжит действовать. На крупных водохранилищах Украины, в частности Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском, ограничения продлятся до 30 июня 2026 года.

Такой же срок запрета установлен и для большинства других водоемов страны. За каждого незаконно выловленного рака нарушителю придется заплатить 3332 гривны возмещения убытков.

Отдельные ограничения действуют и для краснокнижных видов. В частности, широкопалый рак на территории Закарпатской области занесен в Красную книгу Украины, поэтому его вылов запрещен в течение всего года.

После завершения запрета, с 1 июля, вылов раков снова станет разрешенным. Один человек сможет добывать до 30 раков в сутки в обычных водоемах и до 50 раков в водоемах, где предусмотрено платное рыболовство. При этом разрешается использовать различные способы ловли, однако общее количество орудий не должно превышать пяти единиц на одного рыбака.

С 1 июня для рыбаков стартовал новый запрет: за что теперь могут оштрафовать

С 1 июня для украинских рыбаков вводят новые сезонные ограничения. Временный запрет касается вылова отдельных биоресурсов в бассейне Черного моря – креветки и мидии.

В обычный период рыбаки должны следить за объемом вылова. Суточная норма для креветок составляет один килограмм, тогда как для двустворчатых моллюсков – пять килограммов.