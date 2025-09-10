Чиновник організував неконтрольований вилов риби

Директору державного підприємства "Інститут рибного господарства та екології моря" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію. Слідчі зазначають, що посадовець організував фактично неконтрольований вилов риби в акваторії Азовського моря під виглядом науково-дослідних робіт.

Для цього він затвердив програми "досліджень", де були завідомо спотворені методики лову рибу. Також він дозволив залучити власних працівників як формальних "спостерігачів" на суднах рибалок, які мали б контролювати процес лову.

Зверніть увагу! Прокуратура повідомляє, що за пів року в такий спосіб було незаконно здобуто 257,5 тонни риби. Вилов рибалки здали на власні рибоприймальні пункти та продали, не відобразивши відповідні операції в бухгалтерському обліку Інституту.

За оцінкою правоохоронців, це спричинило мільйонні збитки державним інтересам. Офіс генпрокурора говорить про понад 2,3 мільйона гривень, нацполіція – про 15 млн гривень.

Важливо! Дії директора кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає до 6 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, зі штрафом. Наразі правоохоронці обирають підозрюваному запобіжний захід.

