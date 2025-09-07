Що потрібно знати про риболовлю на човні у 2025 році?
Риболовля на човні заборонена у деяких водоймах. Йдеться, до прикладу, про заповідні зони, повідомляє 24 Канал із посиланням на Homester.
Зверніть увагу! Період нересту може відрізнятися, залежно від водойми. Тому цю інформацію необхідно дізнаватися у окремому порядку. Зокрема, на сайті Державного агентства рибного господарства можна побачити відповідні накази, вони публікуються в середньому за місяць до набуття чинності заборон.
Також інколи визначається відстань з якої можна рибалити. Наприклад, біля Одеси моторні човни не пускають ближче 2 кілометрів. Таким чином хочуть зберегти прибережну фауну.
Які човни потрібно реєструвати?
Згідно з чинним законодавством, у 2025 році мають бути зареєстровані всі човни довжиною понад 2,5 метра. Штраф за невиконання цієї вимоги – до 1000 гривень.
Які документи потрібно мати при собі при риболовлі:
- Свідоцтво про реєстрацію човна для човнів понад 2,5 метри – за відсутність документа доведеться заплатити від 500 гривень.
- Посвідчення судноводія для моторних човнів, якщо потужність двигуна складає більш як 10 кінських сил – при його відсутності доведеться сплатити щонайменше 300 гривень
- Дозвіл на риболовлю в платних чи спецзонах – при його відсутності штраф складає мінімум 340 гривень.
Важливо! При риболовлі на човні, потрібно мати при собі захисні жилети.
Що потрібно знати про риболовлю у 2025?
У вересні 2025 можна виловити достатньо риби. Зокрема, хижаків, таких як щука. Головне, обрати правильну наживку та місце.
Якщо ви хочете, аби рибалка пройшла максимально продуктивно, варто дотримуватись календаря рибалки. Він враховує навіть місячні фази.
Також для вдалої рибалки варто обрати правильну наживку. Як показує практика, добре підійдуть живець, рослинні насадки та навіть хліб.