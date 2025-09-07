Что нужно знать о рыбалке на лодке в 2025 году?
Рыбалка на лодке запрещена в некоторых водоемах. Речь идет, к примеру, о заповедных зонах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Homester.
Обратите внимание! Период нереста может отличаться, в зависимости от водоема. Поэтому эту информацию необходимо узнавать в отдельном порядке. В частности, на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства можно увидеть соответствующие приказы, они публикуются в среднем за месяц до вступления в силу запретов.
Также иногда определяется расстояние с которого можно рыбачить. Например, возле Одессы моторные лодки не пускают ближе 2 километров. Таким образом хотят сохранить прибрежную фауну.
Какие лодки нужно регистрировать?
Согласно действующему законодательству, в 2025 году должны быть зарегистрированы все лодки длиной более 2,5 метров. Штраф за невыполнение этого требования – до 1000 гривен.
Какие документы нужно иметь при себе при рыбалке:
- Свидетельство о регистрации лодки для лодок более 2,5 метров – за отсутствие документа придется заплатить от 500 гривен.
- Удостоверение судоводителя для моторных лодок, если мощность двигателя составляет более 10 лошадиных сил – при его отсутствии придется заплатить не менее 300 гривен
- Разрешение на рыбалку в платных или спецзонах – при его отсутствии штраф составляет минимум 340 гривен.
Важно! При рыбалке на лодке, нужно иметь при себе защитные жилеты.
Что нужно знать о рыбалке в 2025 году?
В сентябре 2025 можно выловить достаточно рыбы. В частности, хищников, таких как щука. Главное, выбрать правильную наживку и место.
Если вы хотите, чтобы рыбалка прошла максимально продуктивно, стоит придерживаться календаря рыбака. Он учитывает даже лунные фазы.
Также для удачной рыбалки стоит выбрать правильную наживку. Как показывает практика, хорошо подойдут живец, растительные насадки и даже хлеб.