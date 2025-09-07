Что нужно знать о рыбалке на лодке в 2025 году?

Рыбалка на лодке запрещена в некоторых водоемах. Речь идет, к примеру, о заповедных зонах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Homester.

Обратите внимание! Период нереста может отличаться, в зависимости от водоема. Поэтому эту информацию необходимо узнавать в отдельном порядке. В частности, на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства можно увидеть соответствующие приказы, они публикуются в среднем за месяц до вступления в силу запретов.

Также иногда определяется расстояние с которого можно рыбачить. Например, возле Одессы моторные лодки не пускают ближе 2 километров. Таким образом хотят сохранить прибрежную фауну.

Какие лодки нужно регистрировать?

Согласно действующему законодательству, в 2025 году должны быть зарегистрированы все лодки длиной более 2,5 метров. Штраф за невыполнение этого требования – до 1000 гривен.

Какие документы нужно иметь при себе при рыбалке:

Свидетельство о регистрации лодки для лодок более 2,5 метров – за отсутствие документа придется заплатить от 500 гривен.

Удостоверение судоводителя для моторных лодок, если мощность двигателя составляет более 10 лошадиных сил – при его отсутствии придется заплатить не менее 300 гривен

Разрешение на рыбалку в платных или спецзонах – при его отсутствии штраф составляет минимум 340 гривен.

Важно! При рыбалке на лодке, нужно иметь при себе защитные жилеты.

Что нужно знать о рыбалке в 2025 году?