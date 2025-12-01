Ловить раков отныне запрещено

С целью сохранения и охраны популяции раков в период их спаривания, вынашивания икры и первой линьки на водоемах Украины вводится запрет на их вылов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

С 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года запрещено ловить на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – на всех других рыбохозяйственных водных объектах.

Следует также отметить, что по научным данным в водоемах Закарпатской области доминирующие группировки речных раков сформированы широкопалым раком, занесенным в Красную книгу Украины и запрещенным к вылову в течение всего года.

Важно! За незаконную добычу раков предусмотрено наказание – от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение убытков, нанесенных рыбному хозяйству – 3 332 гривен за одного пойманного рака.

Речные раки – это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение их популяции, вызвано, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер. Поэтому обращаюсь к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений,

– говорит Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Интересно! В водоемах Украины встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Однако два последних занесены в Красную книгу Украины, и их вылов на территории нашего государства строго запрещен в течение всего года.

