Яку наживку варто обирати рибалкам?

Для того, щоб збільшити улов риби в холодній та теплій воді варто використовувати під час риболовлі феромонові добавки, передає 24 Канал з посиланням на Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Черкаській області.

Крім того, в Держагентстві радять також використовувати різні насадки, наживки та приманки. Річ у тім, що якщо риба не клює на хробака, що вважається стандартною приманкою, то це не означає, що в річці чи озері немає риби. Вся справа в наживці.

Яку наживку можна обирати, крім хробаків:

Мотиль,

Опариша,

Лялечки мух,

Жуки,

Риба-живець (при ловлі на велику хижу рибу).

Натомість з рослинних насадок можна взяти зерна кукурудзи, гороху, перловки чи навіть тісто.

Важливо! У кожну пору року потрібно обирати різні насадки. Наприклад, влітку краще обирати рослинні насадки, а навесні – тваринні. Водночас варто не забувати, що інколи краще пробувати два типи насадок, бо бувають винятки.

Як підібрати наживку під окремий вид риби?