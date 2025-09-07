Яку наживку варто обирати рибалкам?
Для того, щоб збільшити улов риби в холодній та теплій воді варто використовувати під час риболовлі феромонові добавки, передає 24 Канал з посиланням на Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Черкаській області.
Читайте також Абсолютний максимум за всю історію: коли Україна намолотила 100 мільйонів тонн зерна
Крім того, в Держагентстві радять також використовувати різні насадки, наживки та приманки. Річ у тім, що якщо риба не клює на хробака, що вважається стандартною приманкою, то це не означає, що в річці чи озері немає риби. Вся справа в наживці.
Яку наживку можна обирати, крім хробаків:
- Мотиль,
- Опариша,
- Лялечки мух,
- Жуки,
- Риба-живець (при ловлі на велику хижу рибу).
Натомість з рослинних насадок можна взяти зерна кукурудзи, гороху, перловки чи навіть тісто.
Важливо! У кожну пору року потрібно обирати різні насадки. Наприклад, влітку краще обирати рослинні насадки, а навесні – тваринні. Водночас варто не забувати, що інколи краще пробувати два типи насадок, бо бувають винятки.
Як підібрати наживку під окремий вид риби?
Наприклад, щука клює на різну приманку, серед якої є воблери (імітатори дрібної рибки), блешні та силіконові приманки. Натомість якщо ловити на живця, то обирайте невеликі риби, як-от окунь, плотву, уклейку.
Для лящів найкращою наживкою будуть личинки хрущів, які можна знайти в парниках, під перепрілим листям чи в парниках. Крім ляща на личинки хрущів можна зловити сазана та в'язя.
Відомо, що під час риболовлі на карася та коропа добре використовувати хліб як наживку. Вона стає ефективнішою, якщо з хлібом використовувати ще й ароматизатори.