Як наловити багато щуки?

Найкращими періодами для лову щуки є весна та осінь. Адже в цей час щука надзвичайно голодна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Рибоохоронний патруль.

Важливо також перед рибалкою звернути увагу на погоду:

перед дощем чи зміною погоди щука може ставати активнішою;

також щука активізується під час значних хвиль.

Зверніть увагу! Найоптимальніша температура для вилову щуки – 10 – 15 градусів.

Важливо врахувати і годину дня. Щука надає перевагу темряві. Ця риба має надзвичайно хороше зорове сприйняття, тому вона легко знаходить здобич в тіні.

Найкраще ловити щуку рано вранці або ж уже пізно ввечері. Адже в цей період приглушене світло.

Місце лову також грає важливу роль у вдалому полюванні на щуку. Вони зазвичай перебувають поряд з прикриттям, таким як кущі, дерева або плаваючою рослинністю. В таких місцях щука спостерігає здобич і може чатувати на свою жертву,

– зазначає патруль.

Зауважте! Щука часто полює на дні водойми.

На що клює щука?

Потрібно розуміти, що щука це хижак. Вона клює на різну приманку. Часто рибаки обманюють рибу і використовують:

воблери (імітатори дрібної рибки);

блешні;

силіконові приманки.

Якщо ж ви вирішили ловити щуку на живця, найкраще підійдуть невеличкі риби (наприклад, окунь, плотва, уклейка). Особливо добре "працюватиме" такого типу наживка навесні. Адже саме в цей період у щуки жор після зимового зниження активності.