За всі роки незалежності найродючішим в Україні виявився 2021 рік, втім показники 2018 та 2019 років теж були одними із найвищих за всю історію незалежності, підрахував 24 Канал.

  • Відтак, у 2021 році було зібрано понад 84 мільйони тонн зерна.
  • А у 2018 – 2019 роках було намолочено від 70 до 75 мільйонів тонн зерна.
  • Натомість найменше зерна Україна отримала у 2007 році, коли було зібрано лише 29 мільйонів тонн зерна.

Довідково: у всіх підрахунках враховувалися лише обсяги врожаю зернових та зернобобових культур (пшениця, кукурудза, ячмінь, жито тощо), без врахування інших сільськогосподарських культур.

Як розповів для 24 Каналу аграрний фахівець Андрій Бут у липні цього року ціни на фуражне зерно почали стрімко знижуватися.

Андрій Бут

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд

На сьогодні ринок перебуває в хиткій рівновазі, ціни відносно стабільні останні кілька днів. Деяку підтримку цінам надає й затримка експорту з Росією.

  • Відтак, ціни внутрішнього ринку на пшеницю на базисі DAP порти наразі складають:

Таким чином, 4 клас на рівні 202 – 210 доларів за тонну, 3 клас – 228 – 230 доларів за тонну, а 2 клас – 230 – 232 доларів за тонну.

  • Для кукурудзи поточний маркетинговий (2024 – 2025 роки) триває і закінчиться аж у вересні.

Попит на кукурудзу старого врожаю все ще присутній, але пропозиція суттєво обмежена. Можна сказати, що експортний потенціал майже вичерпано – ринок очікує надходження нового врожаю,
– пояснює Бут.

На сьогодні ціни на кукурудзи з поставкою в порти становлять від 195 доларів за тонну до 200 доларів за тонну.

  • Щодо ячменю, то попит на сьогодні увійшов у відносний спокій, каже аграрний фахівець.

Це відбулося після шокового сплеску попиту на внутрішньому ринку на ячмінь для виконання продажів у Китай. Ціна становить від 211 доларів за тонну до 216 доларів за тонну DAP порти Одеси.

Що таке фуражне зерно

Це зерно, що не пройшло по контролю якості. Переважно його у такому випадку використовують для кормів тварин.

За даними Мінагрополітики, торік врожай зернових та олійних культур "приніс" Україні 71,4 мільйона тонн, серед яких зернових було намолочено на рівні 52,1 мільйона тонн.

У 2023 році цей показник був на вищому рівні, адже на сайті Верховної Ради зазначалося, що станом на 15 лютого 2023 року було намолочено майже 59 мільйонів тонн зерна.

Навіть у рік повномасштабного вторгнення Росії в Україні, за даними АПК-Інформ, валовий збір зернових склав 53,8 мільйона тонн, що на декілька тонн менше, аніж у 2024 році.

Як повідомляє Держстат, 2021 рік став рекордним для України щодо врожаю зернових. Тоді було намолочено 84,57 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, а рекордними стали врожаї пшениці та кукурудзи.

Ковідний 2020 рік, як повідомляє Інтерфакс-Україна, виявився не таким родючим. Відомо, що у той рік українські сільгоспвиробники намолотили 65,4 мільйона тонн зернових та зернобобових.

А от у 2019 році показники становили 75,1 мільйона тонн, повідомляє Держстат, а у 2018 році – 70,1 мільйона тонн.

Зауважте! Урожай 2017 року був майже на рівні 2020 року – було намолочено зернових та зернобобових культур на рівні 61,3 мільйона тонн.

В Мінагро уточнили, що валовий збір зернових у 2016 році сягнув 66 мільйонів тонн, що на той час вважалося рекордним для України врожаєм за всю історію незалежності

Не поступався за показниками й 2015 рік, коли було зібрано близько 60 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

А у період 2014 року, коли було окуповано Крим та частину Донецької та Луганської областей, та 2013 року, врожайність зернових становила майже однаковий показник.

  1. У 2014 році чинний міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка заявив, передає РБК-Україна, що було зібрано 64,5 мільйона тонн зернових та зернобобових.
  2. У 2013 році цей показник сягав 63 мільйонів тонн зернових.

А от попри врожайність попередніх років, 2012 рік не виділився великою кількістю зерна, адже було намолочено лише 46,2 мільйона тонн, у той час, як роком попереду, тобто у 2011 році, ця цифра сягала 56,7 мільйона тонн зерна, пише Економічна правда.

Цікаво! Найменше за період у 6 років було зібрано зерна у 2010 році – всього трішки більше, аніж 39 мільйонів тонн, свідчать попередні дані УНІАН від Держстатистики.

У 2009 році урожай зернових становив десь 46 мільйонів тонн зернових, а у 2008 році показник був на рівні 53,3 мільйона тонн.

Втім у 2007 році було зібрано лише 29 мільйонів тонн зерна, зазначав тодішній заступник міністра аграрної політики Юрій Лузан, пише АПК-Інформ. А показники у 2005 році були на рівні 38 мільйонів тонн зерна, свідчать дані.

За статистикою, у 2001 році було одержано 41,4 мільйона тонн зерна, включаючи кукурудзу. Повідомлялося, що порівняно з минулим роком, тобто 2000-м, рівень виробництва всіх зернових культур збільшився в цілому на 62%.

У перші 6 років незалежності, за даними Вікіпедії, Україна зібрала орієнтовно від 35 до 38 мільйонів тонн зерна. У 1991 році показники становили 38,7 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, а у 1997 році – 35,4 мільйона тонн зерна.