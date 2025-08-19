Який врожай зерна отримувала Україна від 1991 року і коли найбільше?

За всі роки незалежності найродючішим в Україні виявився 2021 рік, втім показники 2018 та 2019 років теж були одними із найвищих за всю історію незалежності, підрахував 24 Канал.

Читайте також Жнива ранніх зернових у розпалі: якими будуть ціни на пшеницю, кукурудзу та ячмінь

Відтак, у 2021 році було зібрано понад 84 мільйони тонн зерна.

А у 2018 – 2019 роках було намолочено від 70 до 75 мільйонів тонн зерна.

Натомість найменше зерна Україна отримала у 2007 році, коли було зібрано лише 29 мільйонів тонн зерна.

Довідково: у всіх підрахунках враховувалися лише обсяги врожаю зернових та зернобобових культур (пшениця, кукурудза, ячмінь, жито тощо), без врахування інших сільськогосподарських культур.

Які зараз ціни на зерно?

Як розповів для 24 Каналу аграрний фахівець Андрій Бут у липні цього року ціни на фуражне зерно почали стрімко знижуватися.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд На сьогодні ринок перебуває в хиткій рівновазі, ціни відносно стабільні останні кілька днів. Деяку підтримку цінам надає й затримка експорту з Росією.

Відтак, ціни внутрішнього ринку на пшеницю на базисі DAP порти наразі складають:

Таким чином, 4 клас на рівні 202 – 210 доларів за тонну, 3 клас – 228 – 230 доларів за тонну, а 2 клас – 230 – 232 доларів за тонну.

Для кукурудзи поточний маркетинговий (2024 – 2025 роки) триває і закінчиться аж у вересні.

Попит на кукурудзу старого врожаю все ще присутній, але пропозиція суттєво обмежена. Можна сказати, що експортний потенціал майже вичерпано – ринок очікує надходження нового врожаю,

– пояснює Бут.

На сьогодні ціни на кукурудзи з поставкою в порти становлять від 195 доларів за тонну до 200 доларів за тонну.

Щодо ячменю, то попит на сьогодні увійшов у відносний спокій, каже аграрний фахівець.

Це відбулося після шокового сплеску попиту на внутрішньому ринку на ячмінь для виконання продажів у Китай. Ціна становить від 211 доларів за тонну до 216 доларів за тонну DAP порти Одеси.

Що таке фуражне зерно Це зерно, що не пройшло по контролю якості. Переважно його у такому випадку використовують для кормів тварин.

Врожай від початку повномасштабної війни й до сьогодення

За даними Мінагрополітики, торік врожай зернових та олійних культур "приніс" Україні 71,4 мільйона тонн, серед яких зернових було намолочено на рівні 52,1 мільйона тонн.

У 2023 році цей показник був на вищому рівні, адже на сайті Верховної Ради зазначалося, що станом на 15 лютого 2023 року було намолочено майже 59 мільйонів тонн зерна.

Навіть у рік повномасштабного вторгнення Росії в Україні, за даними АПК-Інформ, валовий збір зернових склав 53,8 мільйона тонн, що на декілька тонн менше, аніж у 2024 році.

Яким був зерновий період від 2017 року по 2021 рік

Як повідомляє Держстат, 2021 рік став рекордним для України щодо врожаю зернових. Тоді було намолочено 84,57 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, а рекордними стали врожаї пшениці та кукурудзи.

Ковідний 2020 рік, як повідомляє Інтерфакс-Україна, виявився не таким родючим. Відомо, що у той рік українські сільгоспвиробники намолотили 65,4 мільйона тонн зернових та зернобобових.

А от у 2019 році показники становили 75,1 мільйона тонн, повідомляє Держстат, а у 2018 році – 70,1 мільйона тонн.

Зауважте! Урожай 2017 року був майже на рівні 2020 року – було намолочено зернових та зернобобових культур на рівні 61,3 мільйона тонн.

Скільки було намолочено зерна у 2010 – 2016 роках

В Мінагро уточнили, що валовий збір зернових у 2016 році сягнув 66 мільйонів тонн, що на той час вважалося рекордним для України врожаєм за всю історію незалежності

Не поступався за показниками й 2015 рік, коли було зібрано близько 60 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

А у період 2014 року, коли було окуповано Крим та частину Донецької та Луганської областей, та 2013 року, врожайність зернових становила майже однаковий показник.

У 2014 році чинний міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка заявив, передає РБК-Україна, що було зібрано 64,5 мільйона тонн зернових та зернобобових. У 2013 році цей показник сягав 63 мільйонів тонн зернових.

А от попри врожайність попередніх років, 2012 рік не виділився великою кількістю зерна, адже було намолочено лише 46,2 мільйона тонн, у той час, як роком попереду, тобто у 2011 році, ця цифра сягала 56,7 мільйона тонн зерна, пише Економічна правда.

Цікаво! Найменше за період у 6 років було зібрано зерна у 2010 році – всього трішки більше, аніж 39 мільйонів тонн, свідчать попередні дані УНІАН від Держстатистики.

Неврожайність у період з 2005 рік по 2009 рік

У 2009 році урожай зернових становив десь 46 мільйонів тонн зернових, а у 2008 році показник був на рівні 53,3 мільйона тонн.

Втім у 2007 році було зібрано лише 29 мільйонів тонн зерна, зазначав тодішній заступник міністра аграрної політики Юрій Лузан, пише АПК-Інформ. А показники у 2005 році були на рівні 38 мільйонів тонн зерна, свідчать дані.

Показники першого десятиліття незалежності

За статистикою, у 2001 році було одержано 41,4 мільйона тонн зерна, включаючи кукурудзу. Повідомлялося, що порівняно з минулим роком, тобто 2000-м, рівень виробництва всіх зернових культур збільшився в цілому на 62%.

У перші 6 років незалежності, за даними Вікіпедії, Україна зібрала орієнтовно від 35 до 38 мільйонів тонн зерна. У 1991 році показники становили 38,7 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, а у 1997 році – 35,4 мільйона тонн зерна.