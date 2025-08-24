Как наловить много щуки?

Лучшими периодами для ловли щуки являются весна и осень. Ведь в это время щука чрезвычайно голодная, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рыбоохранный патруль.

Важно также перед рыбалкой обратить внимание на погоду:

перед дождем или изменением погоды щука может становиться активнее;

также щука активизируется во время значительных волн.

Обратите внимание! Самая оптимальная температура для вылова щуки – 10 – 15 градусов.

Важно учесть и время дня. Щука предпочитает темноту. Эта рыба имеет чрезвычайно хорошее зрительное восприятие, поэтому она легко находит добычу в тени.

Лучше всего ловить щуку рано утром или же уже поздно вечером. Ведь в этот период приглушенный свет.

Место ловли также играет важную роль в удачной охоте на щуку. Она обычно находится рядом с прикрытием, таким как кусты, деревья или плавающей растительностью. В таких местах щука наблюдает добычу и может караулить свою жертву,

– отмечает патруль.

Заметьте! Щука часто охотится на дне водоема.

На что клюет щука?

Нужно понимать, что щука это хищник. Она клюет на разную приманку. Часто рыбаки обманывают рыбу и используют:

воблеры (имитаторы мелкой рыбки);

блесны;

силиконовые приманки.

Если же вы решили ловить щуку на живца, лучше всего подойдут небольшие рыбы (например, окунь, плотва, уклейка). Особенно хорошо будет "работать" такого типа наживка весной. Ведь именно в этот период у щуки жор после зимнего снижения активности.