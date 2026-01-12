Чому заборонено ловити раків?
Вилов заборонено якраз на період спарювання раків. Також в цей час відбувається виношування ікри та перша линька, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Зменшення їхньої популяції (раків – 24 Канал), спричинене, зокрема, несприятливою екологічною ситуацією та браконьєрством, негативно впливає на загальний природний баланс річок і озер. Тому звертаюся до рибалок із проханням не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових жителів і дотримуватися встановлених обмежень.
Які терміни заборони на вилов раків:
- з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – діє заборона на вилов у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах;
- з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на інших об'єктах.
Наразі в українських водоймах можна зустріти 3 види раків:
- довгопалий;
- широкопалий;
- товстопалий.
Важливо! Товстопалого та широкопалого раків заборонено виловлювати протягом всього року, йдеться у Червоній книзі України.
Яке покарання за незаконний вилов раків?
За незаконний вилов раків діє декілька рівнів відповідальності. Особа, що порушила заборону, матиме сплатити штраф. А в деяких випадках може настати і кримінальна відповідальність.
До того ж особі, що несе покарання, доведеться відшкодувати збитки. Наразі вони складають – 3 332 гривень за одного впійманого рака.