Чому заборонено ловити раків?

Вилов заборонено якраз на період спарювання раків. Також в цей час відбувається виношування ікри та перша линька, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Iгор Клименок Голова Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Зменшення їхньої популяції (раків – 24 Канал), спричинене, зокрема, несприятливою екологічною ситуацією та браконьєрством, негативно впливає на загальний природний баланс річок і озер. Тому звертаюся до рибалок із проханням не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових жителів і дотримуватися встановлених обмежень.

Які терміни заборони на вилов раків:

з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – діє заборона на вилов у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах;

з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на інших об'єктах.

Наразі в українських водоймах можна зустріти 3 види раків:

довгопалий;

широкопалий;

товстопалий.

Важливо! Товстопалого та широкопалого раків заборонено виловлювати протягом всього року, йдеться у Червоній книзі України.

Яке покарання за незаконний вилов раків?