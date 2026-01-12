Почему запрещено ловить раков?

Вылов запрещен как раз на период спаривания раков. Также в это время происходит вынашивание икры и первая линька, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Игорь Клименок Председатель Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Уменьшение их популяции (раков – 24 Канал), вызвано, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер. Поэтому обращаюсь к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и соблюдать установленные ограничения.

Какие сроки запрета на вылов раков:

с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – действует запрет на вылов в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;

с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – на других объектах.

Сейчас в украинских водоемах можно встретить 3 вида раков:

длиннопалый;

широкопалый;

толстопалый.

Важно! Толстопалого и широкопалого раков запрещено вылавливать в течение всего года, говорится в Красной книге Украины.

Какое наказание за незаконный вылов раков?