Какой съедобный гриб является самым дорогим?

Одним из самых дорогих видов трюфелей является белый трюфель, который считается экстракласса, а его размер может стартовать от 50 граммов и выше, передает 24 Канал со ссылкой на Truffle Cart.

По сравнению с другими трюфелями, такие экземпляры имеют более твердую и совершенную текстуру. Они имеют в основном неповрежденную поверхность, что свидетельствует об их тщательном сборе.

А еще они имеют интенсивный аромат, который может заполнить всю комнату. Зато вкус напоминает сочетание землистых, чесночных и ореховых нот.

Белые трюфели преимущественно растут в Пьемонте, что на севере Италии, с сентября по декабрь. Также их можно найти в лесах Франции, Хорватии, Сербии, Словении и на юге Швейцарии.

Найти их можно под землей в симбиозе с корнями деревьев, например дубы, орешника и другие лиственные породы.

Цена на такие грибы составляет тысячи евро – от 2 500 евро до 14 000 евро за килограмм. Впрочем диапазон стоимости может колебаться в зависимости от предложения.

Интересно! Самая высокая цена, за которую был продан белый трюфель на аукционе, составляла 330 000 евро в 2007 году. Его вес составил 1,5 килограмма, а найден он был в Тоскане, Италия.

Как называется самый дорогой лекарственный гриб?

Таким считают китайский гусеничный гриб (Ophiocordyceps sinensis), что является традиционным лекарственным грибом, который распространен в Цинхай-Тибетском нагорье, отмечается в PMC.

Этот гриб паразитирует на подземных гусеницах моли, а растет он на высоте более 3 500 метров. Используется в традиционной китайской медицине более 700 лет.

Стал популярным из-за своих лечебных свойств и за последние годы широко начал продаваться по всему миру.

Из-за глобального потепления среда этого гриба существенно изменилась, что привело к резкому сокращению популяции.

Стоимость китайского гусеничного гриба довольно высокая на рынках Азии – рекордная цена достигала до 140 000 долларов за килограмм в зависимости от качества.

Растут ли в Украине трюфели?