Какой съедобный гриб является самым дорогим?
Одним из самых дорогих видов трюфелей является белый трюфель, который считается экстракласса, а его размер может стартовать от 50 граммов и выше, передает 24 Канал со ссылкой на Truffle Cart.
По сравнению с другими трюфелями, такие экземпляры имеют более твердую и совершенную текстуру. Они имеют в основном неповрежденную поверхность, что свидетельствует об их тщательном сборе.
А еще они имеют интенсивный аромат, который может заполнить всю комнату. Зато вкус напоминает сочетание землистых, чесночных и ореховых нот.
- Белые трюфели преимущественно растут в Пьемонте, что на севере Италии, с сентября по декабрь. Также их можно найти в лесах Франции, Хорватии, Сербии, Словении и на юге Швейцарии.
- Найти их можно под землей в симбиозе с корнями деревьев, например дубы, орешника и другие лиственные породы.
Цена на такие грибы составляет тысячи евро – от 2 500 евро до 14 000 евро за килограмм. Впрочем диапазон стоимости может колебаться в зависимости от предложения.
Интересно! Самая высокая цена, за которую был продан белый трюфель на аукционе, составляла 330 000 евро в 2007 году. Его вес составил 1,5 килограмма, а найден он был в Тоскане, Италия.
Как называется самый дорогой лекарственный гриб?
Таким считают китайский гусеничный гриб (Ophiocordyceps sinensis), что является традиционным лекарственным грибом, который распространен в Цинхай-Тибетском нагорье, отмечается в PMC.
- Этот гриб паразитирует на подземных гусеницах моли, а растет он на высоте более 3 500 метров. Используется в традиционной китайской медицине более 700 лет.
- Стал популярным из-за своих лечебных свойств и за последние годы широко начал продаваться по всему миру.
- Из-за глобального потепления среда этого гриба существенно изменилась, что привело к резкому сокращению популяции.
Стоимость китайского гусеничного гриба довольно высокая на рынках Азии – рекордная цена достигала до 140 000 долларов за килограмм в зависимости от качества.
Растут ли в Украине трюфели?
На территории Украины распространены следующие виды трюфелейлетний и зимний. Летний трюфель занесен в Красную книгу из-за его редкости, а потому собирать его запрещено. Зато зимний трюфель также встречается довольно редко.
Известно, что белые трюфели – одни из самых дорогих видов трюфелей – были найдены на Закарпатье. Такие деликатесы преимущественно растут в специальных почвах, а именно лесистых и известняковых.
В общем встречаются такие дорогие грибы под дубами и буками на западе страны, а для их развития важны влажность и наличие здоровых деревьев-партнеров. Сухость или чрезмерная влажность наоборот затрудняют их рост и могут влиять на качество грибов.