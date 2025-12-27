Растет ли в Украине самый дорогой гриб в мире?

Один из видов трюфелей, что растет в Украине, а именно летний трюфель, можно найти в буковых и дубовых лесах, передает 24 Канал со ссылкой на интервью "Главкому" с Марией Шевченко, научный сотрудник отдела микологии Института ботаники НАН Украины.

Кроме того, такой трюфель может встречаться даже в лесостепи, а также в Крыму. Впрочем гриб встречается довольно редко.

Дело в том, что этот вид практически был уничтожен еще в начале XX века. А с 2021 года он внесен в Красную книгу Украины.

Зато найти трюфель зимний можно в западной части страны. Он тоже является крайне редким, но не занесен в Красную книгу.

В общем трюфели растут колониями, а для их роста, как в Украине, так и в любой другой точке мира важен здоровый дерево-партнер.

Среди неблагоприятных условий, влияющих на рост самых дорогих грибов в мире, является чрезмерная сухость или чрезмерная влажность. Это ухудшает развитие гриба и его качество.

Где водятся белые и черные трюфели?

Например, на сайте агрохолдинга "Агрофирма Пятихатская" говорится о том, что в Украине можно встретить еще и белый трюфель, а обнаружено его на Закарпатье: Воловецкий, Березнянский и Перечинский районы.

Для таких видов грибов важно расположение, а отдают они предпочтение южным склонам, смешанным лесам и умеренной влажности.

Интересно, что белый трюфель стоит больше всех видов. Рекордная цена гриба, который был найден в Италии, а его вес составил 1,3 килограмма, составляла 330 тысяч долларов.

Уникальность трюфелей заключается в их вкусе и аромате. В соответствии с видом гриба, вкус может отличаться. А к самым распространенным видам относятся белые трюфели, черные трюфели, летние, бургундские и французские черные.

Черные трюфели – имеют яркий, почти пряный аромат, более выраженный вкус раскрывается после термической обработки. Часто похож на ореховый, древесный оттенок.

Белые трюфели – имеют выразительный мускусный аромат и чесночные нотки.

Обратите внимание! На нелегальном рынке грибов трюфели могут стоить ориентировочно 400 евро за 100 граммов.

Есть ли грибы, которые дороже трюфеля?