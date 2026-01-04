Какие виды грибов растут в январе?

Один из видов грибов, которые можно встретить зимой, в частности в январе, это фламулина бархатоножковая, или зимний опенок, передает 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Как пояснила Инна Кудлаева, врач по общей гигиене отдела эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Винницкого ОЦКПХ, фламулина является древесным грибом, который обычно растет на стволах, пнях и в дуплах деревьев. Впрочем важно заметить, что это преимущественно лиственные деревья, а не хвойные.

Предпочитают такие грибы ивы, которые растут у воды. А растут они большими группами.

Рост происходит с поздней осени и до весны: старт начинается во время оттепели, но в период морозов – замедляется.

Впрочем во время морозов плодовые тела фламулины не погибают, а ждут потепления и впоследствии активно развиваются.

Заметьте! Зимний опенок можно спутать с другими видами, которые могут быть ядовитыми. Из-за того, что климат становится теплее, количество грибов, что растет в этот период, возросло. Поэтому стоит быть внимательным относительно тех грибов, которые можно найти.

Что можно найти в лесу зимой?

Дело в том, что при низких температурах преимущественно переживают те виды, растущие на древесине или живых деревьях. А во время оттепели или периода дождя посреди зимы поиск грибов станет лучшим временем.

Найти можно такие виды, пишут Mushroom appreciation:

Чага – такие виды грибов растут на березах, а зима является одним из лучших периодов для охоты на них.

– такие виды грибов растут на березах, а зима является одним из лучших периодов для охоты на них. Гриб "Хвост индейки" – эти грибы растут весь год, а остается жизнеспособным довольно долго. Несмотря на то, что он может не активно расти зимой, но найдутся такие, что будут все еще приобретенными для сбора.

– эти грибы растут весь год, а остается жизнеспособным довольно долго. Несмотря на то, что он может не активно расти зимой, но найдутся такие, что будут все еще приобретенными для сбора. Березовый трутовик – этот гриб, как и чага, довольно распространен зимой. Растет он преимущественно на мертвых или умирающих березах, поэтому для поиска этого гриба стоит искать те деревья, которые страдают от болезней. Стоит добавить, что это лекарственный гриб, а не съедобный.

– этот гриб, как и чага, довольно распространен зимой. Растет он преимущественно на мертвых или умирающих березах, поэтому для поиска этого гриба стоит искать те деревья, которые страдают от болезней. Стоит добавить, что это лекарственный гриб, а не съедобный. Гриб "Ведьмино масло" – это липкие яркие оранжево-желтые плодовые грибы, которые можно найти на контрасте со снежным фоном. Их обычно используют для приготовления супа или рагу.

Какие грибы можно было найти в лесу на Рождество?