Что известно об украинском агроэкспорте?
Поэтому его пытаются как можно быстрее вывезти, рассказал для 24 Канала Генеральный директор УКАБ Олега Хоменко.
Согласно его словам, аграрии закладывают продукцию на элеваторы как можно дальше от линии соприкосновения. Более того, они постоянно ее вывозят.
Дело в том, что фермеры из прифронтовых областей не придерживают зерно и пытаются быстрее вывезти его на продажу,
– пояснил Олег Хоменко.
В частности в торговле с Европой с начала полномасштабного вторжения для Украины действовал "экспортный безвиз". Однако еще до 2022 года страна имела определенные ограничения по объемам экспорта агропродукции, а за каждым видом товара закреплялась квота.
Напомним! Для поддержки Украины ЕС инициировал беспошлинную торговлю по сельскохозяйственной продукции.
Это также произошло в 2022 году, и "безвиз" работал почти 2,5 года. Но после этого началось блокирование украинской продукции на границах фермерами из Европы. Иногда зерно даже ссыпали.
Из-за таких действий Еврокомиссия приняла решение об ограничении экспорта продукции из Украины, поэтому экспорт происходит согласно новым правилам. Также, к каждому из вида продукции применяется квота с возможностью ее пересмотра в дальнейшем.
Поэтому говорить о том, хорошо ли влияет, что Европа открыла для Украины ворота из-за полномасштабной войны, видимо, не стоит,
– сказал Хоменко.
Важно! Он отметил, что мы платим слишком высокую цену, и те рынки, которые мы получили в результате, не покрывают тех расходов, которые украинцы несут ежедневно.
Когда согласуют торговое соглашение между ЕС и Украиной?
24 сентября Элизабетта Сиракуза, представитель Гендиректората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии, заявила, что Европейская Комиссия одобрит торговое соглашение с Киевом. Об этом пишет Европейская правда.
Согласование соглашения состоится в ближайшие дни или недели. После утверждения Советом Евросоюза соглашение сможет быть формально принято Комитетом ассоциации Украина-ЕС.
Что известно о "торговом безвизе"?
Европейский Союз ввел режим автономных торговых мер для Украины еще 4 июня 2022 года. Это произошло на фоне вторжения России в Украину. Однако с 6 июня 2025 года произошло восстановление квот для агропродукции.
Однако уже 30 сентября закончились переговоры Еврокомиссии и Украины по пересмотру Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).