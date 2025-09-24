Фермеры ЕС могут получить спецфонд
Министр сельского хозяйства Словацкой Республики Рихард Такач заявил в Брюсселе, что Словакия и другие страны Европейского Союза, граничащие с Украиной, будут требовать создания специального фонда для защиты своих фермеров, пострадавших в результате импорта агропродовольственных товаров из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на TERAZ.SK.
Он отметил, что сейчас сложилась ситуация, которая отличается от обещаний Европейской комиссии, данных несколько месяцев назад. По его информации, Еврокомиссия указывала на дополнительное 25% увеличение квот на агротовары из Украины. Теперь министры узнали, что гораздо больше товаров попадет на единый рынок ЕС без таможенной защиты.
Один вопрос – это количество, другое – качество товаров и безопасность, поскольку европейские фермеры должны придерживаться строгих стандартов по опрыскиванию, удобрений и различных правил, чего не делают украинские фермеры,
– говорит министр.
Такач отметил, что соседние с Украиной государства приняли совместное соглашение, в котором обозначили проблемы, возникающие из-за украинских агротоваров, и Европейская комиссия должна была бы их решить. Однако издание сообщает, что ряд стран, преимущественно из Западной Европы, довольны сотрудничеством с украинским агросектором и хотят получать эти товары. Они не испытывают давления со стороны украинского импорта, который преимущественно попадает в соседние с Украиной страны.
С новой финансовой структурой и новой общей сельскохозяйственной политикой я вижу возможность создания своего рода фонда, который бы был непосредственно предназначен для стран, граничащих с Украиной,
– объясняет он.
Из этого фонда, по его словам, их фермеры и производители пищевых продуктов могли бы компенсировать возможные потери и дефицит.
Словакия и Польша серьезно настроены по созданию фонда
Такач заверил, что Словакия будет оказывать соответствующее давление на Европейскую комиссию не только через свое министерство, но и через премьер-министра.
Обратите внимание! По его словам, все страны, граничащие с Украиной, должны действовать совместно в вопросе увеличения квот на региональные сельхозтовары и создание нового фонда, о чем Такач также договорился со своим польским коллегой в понедельник. Они считают, что в случае возникновения проблем у производителей продуктов питания и фермеров этих стран следует ввести механизм компенсации потерь.
Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и развития села Республики Польша Стефан Краевски перед началом заседания министров сельского хозяйства Европейского Союза (AGRIFISH) в Брюсселе во вторник подтвердил проведение переговоров между рядом европейских государств, граничащих с Украиной, в центре которых были торговые отношения.
Мы также обсудили торговые отношения, например, с Украиной. Мы полностью поддерживаем Украину, но нам также нужно заботиться о наших фермерах, наших переработчиков и наших предпринимателей,
– сказал он.
Важно! По его словам, эти голоса чаще всего звучали со стороны соседних стран. Также он добавил, что многие государства-члены ЕС демонстрируют понимание этой проблемы.
