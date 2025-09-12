Экспорт подсолнечного и рапсового шрота в ЕС упал

Украинские производители подсолнечного и рапсового шротов существенно сократили свое присутствие на европейском рынке, уступив лидерство Аргентине и Канаде, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

По данным Еврокомиссии, в июле – августе 2025/26 маркетингового года ЕС импортировал 118 тысяч тонн аргентинского подсолнечного шрота (49% общего импорта). Украинские поставки составили лишь 96 тысяч тонн, или 40%. Для сравнения, в сезоне 2024/25 Украина обеспечивала 62% импорта подсолнечного шрота, тогда как Аргентина – только 29%.

Обратите внимание! Причиной сокращения поставок стал спад переработки подсолнечника летом, что ограничило предложение шрота. Дополнительным фактором давления стало высокое сезонное предложение рапсового шрота на рынке ЕС.

Ситуация с рапсовым шротом еще критичнее: за первые два месяца сезона-2025/26 ЕС закупил лишь 1,6 тысячи тонн украинского продукта (1,3% импорта), тогда как доля Канады достигла 84%. В прошлом году в этот период Европа импортировала преимущественно украинский рапсовый шрот, который занимал 82% в структуре закупок.

Важно! По мнению аналитиков, падение поставок из Украины смещением сроков уборки рапса, низкими продажами семян аграриями и минимальными объемами переработки культуры в июле.

