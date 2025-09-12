Экспорт подсолнечного и рапсового шрота в ЕС упал
Украинские производители подсолнечного и рапсового шротов существенно сократили свое присутствие на европейском рынке, уступив лидерство Аргентине и Канаде, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".
Читайте также Абсолютный максимум за всю историю: когда Украина намолотила 100 миллионов тонн зерна
По данным Еврокомиссии, в июле – августе 2025/26 маркетингового года ЕС импортировал 118 тысяч тонн аргентинского подсолнечного шрота (49% общего импорта). Украинские поставки составили лишь 96 тысяч тонн, или 40%. Для сравнения, в сезоне 2024/25 Украина обеспечивала 62% импорта подсолнечного шрота, тогда как Аргентина – только 29%.
Обратите внимание! Причиной сокращения поставок стал спад переработки подсолнечника летом, что ограничило предложение шрота. Дополнительным фактором давления стало высокое сезонное предложение рапсового шрота на рынке ЕС.
Ситуация с рапсовым шротом еще критичнее: за первые два месяца сезона-2025/26 ЕС закупил лишь 1,6 тысячи тонн украинского продукта (1,3% импорта), тогда как доля Канады достигла 84%. В прошлом году в этот период Европа импортировала преимущественно украинский рапсовый шрот, который занимал 82% в структуре закупок.
Важно! По мнению аналитиков, падение поставок из Украины смещением сроков уборки рапса, низкими продажами семян аграриями и минимальными объемами переработки культуры в июле.
Аграрии Херсонщины собирают подсолнечник несмотря на катастрофическую урожайность
Херсонские аграрии начали уборку подсолнечника, но урожайность критически низкая, не превышает 0,5 тонны с гектара.
Подсолнечник собран с 4,5 тысячи гектаров, но много посевов погибли из-за заморозков, засуху, обстрелы и атаки беспилотников.
Больше всего пострадали хозяйства Бериславского района и Дарьевской общины. Кроме погодных условий, подводит и ситуация с безопасностью: жатва под обстрелами и атаками вражеских беспилотников. На сегодня из-за сбросов с дронов и артиллерийских ударов сгорело 3200 гектаров полей.