Урожайность подсолнечника крайне низкая

Директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов рассказал, что на Херсонщине аграрии завершили уборку ранних зерновых культур и овощей, стартовал сбор подсолнечника, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Вверх".

В то же время урожайность подсолнечника очень низкая. В некоторых хозяйствах он даже не взошел, а в некоторых – урожайность не превышает 0,2 – 0,3 тонны с гектара.

Если брать среднюю урожайность по области, то она очень-очень печальная. В полтора-два раза ниже, чем в прошлом году. Хотя площади посевов увеличили. В прошлом году посеяли 153 тысячи гектаров всех культур, а в этом году – 230 тысяч гектаров,

– говорит Дмитрий Юнусов.

По данным Минэкономики на Херсонщине подсолнечник собрано с 4,5 тысячи гектаров, средняя урожайность на старте сбора составляет 0,5 тонны с гектара. По словам чиновника, значительные площади посевов погибли из-за неблагоприятных погодных условий: заморозки весной, засуху летом.

Обратите внимание! Аграрии предоставляют документы о поврежденных и погибших посевах – около 20 – 30 тысяч гектаров подсолнечника тоже будут оформлены как погибшие. Больше всего пострадали хозяйства Бериславского района и Дарьевской общины. Кроме погодных условий, подводит и ситуация с безопасностью: жатва под обстрелами и атаками вражеских беспилотников. На сегодня из-за сбросов с дронов и артиллерийских ударов сгорело 3200 гектаров полей.

