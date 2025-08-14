Уборка подсолнечника началась в южных регионах

На юге страны стартовала уборочная кампания, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Участники рынка сообщали о низкой урожайности – около 2 – 3 центнер с гектара, хотя нормой в другие годы были 2 тонны с гектара.

Обратите внимание! Цены на подсолнечник в Украине достигли трехмесячного максимума. В течение недели цены на подсолнечник снова существенно выросли, чему способствовало прежде всего дальнейшее повышение стоимости подсолнечного масла и высокий спрос на него. Компании, что продолжали работать с подсолнечником, активно конкурировали за остатки на рынке.

Участники рынка сообщали, что цены спроса озвучивались от 26 500 гривен за тонну СРТ, однако удавалось закупать объемы масличной по ценам в пределах 27 000 – 27 600 гривен за тонну СРТ.

Важно! Аграрии со своей стороны повысили цены предложения до 27 500 – 29 000 гривен за тонну без учета стоимости доставки. Кроме того, поддержку ценам оказывал погодный фактор: в южных областях посевы подсолнечника сильно пострадали от засухи