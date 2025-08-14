Збирання соняшника почалося у південних регіонах

На півдні країни стартувала збиральна кампанія, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Учасники ринку повідомляли про низьку врожайність – близько 2 – 3 центнер з гектара, хоча нормою у інші роки були 2 тонни з гектара.

Читайте також Україна отримала право експортувати насіння соняшнику до Аргентини

Зверніть увагу! Ціни на соняшник в Україні досягли тримісячного максимуму. Протягом тижня ціни на соняшник знову суттєво зросли, чому сприяло перш за все подальше підвищення вартості соняшникової олії та високий попит на неї. Компанії, що продовжували працювати з соняшником, активно конкурували за залишки на ринку.

Учасники ринку повідомляли, що ціни попиту озвучувалися від 26 500 гривень за тонну СРТ, проте вдавалося закуповувати обсяги олійної за цінами в межах 27 000 – 27 600 гривень за тонну СРТ.

Важливо! Аграрії зі свого боку підвищили ціни пропозиції до 27 500 – 29 000 гривень за тонну без урахування вартості доставлення. Крім того, підтримку цінам надавав погодний фактор: у південних областях посіви соняшнику сильно постраждали від посухи