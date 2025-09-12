Врожайність соняшника вкрай низька

Директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов розповів, що на Херсонщині аграрії завершили збирання ранніх зернових культур та овочів, стартував збір соняшника, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Вгору".

Водночас врожайність соняшника дуже низька. В деяких господарствах він навіть не зійшов, а в деяких – врожайність не перевищує 0,2 – 0,3 тонни з гектара.

Якщо брати середню урожайність по області, то вона дуже-дуже сумна. У півтора-два рази нижча, ніж торік. Хоча площі посівів збільшили. Минулого року посіяли 153 тисячі гектарів всіх культур, а цьогоріч – 230 тисяч гектарів,

– говорить Дмитро Юнусов.

За даними Мінекономіки на Херсонщині соняшник зібрано з 4,5 тисячі гектарів, середня врожайність на старті збору становить 0,5 тонни з гектара. За словами посадовця, значні площі посівів загинули через несприятливі погодні умови: приморозки навесні, посуху влітку.

Зверніть увагу! Аграрії надають документи про пошкоджені та загинувші посіви – близько 20 – 30 тисяч гектарів соняшника теж будуть оформлені як загиблі. Найбільше постраждали господарства Бериславського району та Дар'ївської громади. Окрім погодних умов, підводить і безпекова ситуація: жнива під обстрілами й атаками ворожих безпілотників. На сьогодні через скиди з дронів і артилерійські удари згоріло 3200 гектарів полів.

