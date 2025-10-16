Які можливості нові квоти дають для українських аграріїв?

Ухвалене 14 жовтня збільшення квот на безмитний експорт агропродукції дозволить стабілізувати торгівлю між Україною та Європейським Союзом, а пристосування до вимог ЄС дасть потенціал виходу на інші ринки світу. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти в агросфері Олександра Авраменко та Денис Марчук.

Нові квоти від ЄС розпочнуть діяти з 29 жовтня. Це покращить становище українського агробізнесу, вважає експертка Олександра Авраменко, адже після завершення дії "торговельного безвізу" у червні ситуація була невизначеною.

Олександра Авраменко Голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу Це створювало хаос і не давало можливості українським експортерам планувати свою діяльність більш ніж на пів року. Фіналізована торгівельна угода є фіксованою й діятиме до кінця 2028 року. Загалом вона має слугувати чинником нормалізації торговельних потоків між Україною та ЄС і потенційного зниження цього градусу напруги, який є всередині європейського суспільства щодо українських агрохарчових товарів, які з'являються на європейському ринку.

Експертка говорить, що розширення квот дозволить заново вибудувати довгострокові контракти й бачення подальшої експортної стратегії. Водночас варто продовжувати роботу над диверсифікацією експорту на треті ринки.

Застосовані до українських агровиробників обмеження з боку Європейського Союзу призвели до втрат, які відчувалися на кожному циклі – від виробництва до переробки, каже експерт Денис Марчук. На його думку, ухвалення нових квот дозволяє оптимістичніше дивитися в майбутнє, а адаптація до вимог ЄС відкриває перспективи для доступу до інших великих ринків у світі.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради В умовах війни аграрний сектор залишається передовим у підтримці економіці. Хочеться, щоб він нарощував свої потужності. Вимоги, які ставить Європейський Союз в контексті якості продукції, є для нас додатковим інструментом заходити на інші ринки. Тому що якщо ми відповідаємо стандартам ЄС, то це відкриває вікно до багатьох ринків по всьому світу, зокрема такого вимогливого, як Китай.

Як продукти можна більше експортувати на ринок ЄС?

Більше можливостей для безмитного постачання в порівнянні з 2021 роком – останнім, коли працювала зона вільної торгівлі між Україною, отримали наступні продукти:

мед – з 6 тисяч до 35 тисяч тонн (квота зросла на 483%);

цукор – з 20 тисяч до 100 тисяч тонн (+400%);

сухе знежирене молоко – з 5 тисяч до 15,4 тисячі тонн (+208%);

яйця – з 6 тисяч до 18 тисяч тонн (+200%);

м’ясо птиці – з 90 тисяч до 120 тисяч тонн (+33%);

висівки та їхні залишки – з 21 тисячі до 85 тисяч тонн (+405%);

ячмінна крупа та шрот – з 7,8 тисячі до 33,2 тисячі тонн(+ 423%);

борошно – 30 тисяч тонн (виокремили в нову категорію із загальної);

пшениця – з 1 мільйону до 1,3 мільйона тонн.

Зауважимо! Оновлена домовленість передбачає збільшення обсягів квот для таких європейських товарів, як свинина, м’ясо птиці, цукор на українському ринку.

Коли планують новий перегляд квот?

Україна перебуває на шляху до вступу до Європейського Союзу, частиною якого є пристосування законодавства, зокрема в агросфері. Експерт Денис Марчук говорить, що з огляду на перспективу інтеграції до ЄС діалог щодо наступних квот, які переглядатимуть у 2028 році, має орієнтуватися на розширення доступу до європейського ринку для українських виробників.

Ми виконували скринінг, дуже важкий, в контексті адаптації українського законодавства, і витратили багато часу. Якщо ми це робимо, то відповідно всі свої стандарти маємо вивести під ЄС. Тому вироблена в Україні продукція має бути присутньою на ринках Євросоюзу. Тобто, жодних обмежувальних засобів не мають застосовувати. Включно до того, що ми так чи інакше будемо членами Європейського Союзу. Отже, ми не повинні говорити про якісь обмеження, навпаки, говорити про додавання,

– зауважує Денис Марчук.

Експертка Олександра Авраменко каже, що робота найближчих років зосереджуватиметься на просуванні подальшої лібералізації по всіх товарних позиціях.

По тих товарних групах, які не є критичними або чутливими для європейського ринку, ми будемо завжди просити повну лібералізацію, а також збільшувати безмитні обсяги ввезення для тих товарних груп, які є чутливими для Європейського Союзу. Нам необхідно поступово приєднуватися до європейського ринку, над чим ми й плануємо працювати в майбутньому,

– говорить експертка.

З огляду на великі обсяги ринку, українські агровиробники зможуть поступово розосереджуватися на ньому, не створюючи загрозу для аграрних секторів окремих країн, підсумовує Олександра Авраменко.

