Доля переработанной продукции в агроэкспорте выросла до рекордного уровня

По итогам 2025 года структура украинского агроэкспорта существенно изменилась в пользу продукции переработки. Данные Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства свидетельствуют, что доля товаров с добавленной стоимостью продолжает расти.

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В прошлом году Украина экспортировала сырьевой аграрной продукции на 11,77 миллиарда долларов США, тогда как объем экспорта переработанных товаров достиг 10,77 миллиарда долларов США.

В структуре агроэкспорта сырье занимало 52,2%, а продукция переработки – 47,8%. Для сравнения, годом ранее соотношение составляло 60% к 40% соответственно. Таким образом, переработанная продукция достигла самой высокой доли в экспорте за последние четыре года.

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Самый высокий уровень переработки демонстрирует молочная отрасль

Среди отраслей агропромышленного комплекса лидером по доле переработанной продукции в экспорте стало молоко и молочные продукты. Их показатель достиг 95,2%.

Второе место заняли зерновые и масличные культуры вместе с продуктами их переработки – 87,5%. Также значительную долю продукции с добавленной стоимостью имеют фрукты и ягоды – 52,5%, овощи – 37,5% и бобовые культуры – 30,5%.

Зато в сегменте мяса и мясопродуктов доля переработанной продукции составила 12,3%, а в зерновой отрасли – 8,9%.

Рост экспорта продукции переработки свидетельствует о постепенном развитии производства товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволяет украинским производителям укреплять свои позиции на международных рынках и увеличивать валютные поступления в страну.

Экспорт сахара превысил 500 тысяч тонн: названы главные рынки сбыта

За девять месяцев 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала более полумиллиона тонн сахара. Наибольший спрос на украинскую продукцию демонстрируют страны Ближнего Востока, которые остаются ключевым рынком для отечественных производителей.

Среди отдельных стран крупнейшим покупателем украинского сахара стал Ливан. На него пришлось 21% от общего объема экспорта.

Страны Европейского Союза обеспечили 18% поставок украинского сахара. В тройку крупнейших направлений также вошла Сирия с долей 14%, тогда как Узбекистан взял еще 12% экспорта.