Полякам недостатньо захисту від Українського імпорту

Міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський заявив, що нинішні захисні заходи для імпорту української агропродукції є недостатніми, а європейські країни потребують ефективніших механізмів реагування, повідомляє "Interfax-Україна". Йдеться, зокрема, про автоматичне запровадження мит у разі перевищення середніх показників імпорту за попередні роки для чутливих продуктів.

За словами міністра, ініціатива належить Польщі, однак її підтримали інші держави, переважно сусідні з Україною, а також Австрія. Він наголосив, що імпорт з третіх країн часто не відповідає стандартам і вимогам, які діють для фермерів у Європейському Союзі, що створює нерівні умови конкуренції. Про це Краєвський повідомив журналістам під час зустрічі міністрів сільського господарства Європейського Союзу в Брюсселі.

Польща пропонує посилити перевірки на кордонах, особливо в частині якості та безпеки продукції, а також запровадити регулярний, щомісячний моніторинг обсягів імпорту та його впливу на національні ринки окремих країн. Крім того, Варшава наполягає на створенні спеціального компенсаційного фонду для підтримки фермерів, які зазнають збитків через надмірний наплив товарів у межах угод про вільну торгівлю.

Польща хоче захиститись не лише від України

Краєвський підкреслив, що мова йде не лише про Україну, а й про майбутні торговельні угоди, зокрема з країнами Південноамериканського спільного ринку. За його словами, європейське сільське господарство не повинно ставати заручником торговельної лібералізації, а фермери мають отримати відчуття стабільності та захищеності.

Міністр також зазначив, що занепокоєння Польщі поділяють країни, ринки яких зазнають найбільшого тиску імпорту зернових, цукру та м’яса птиці. Він додав, що Європейська Комісія чує ці аргументи, однак наполіг на необхідності автоматичних механізмів: у разі перевищення середніх обсягів імпорту мита мають повертатися без додаткових рішень.

Цікаво! З червня 2022 року торгівля між Україною та Європейським Союзом здійснювалася в межах режиму автономних торговельних заходів, який фактично скасував мита для українського експорту. Із 5 червня 2025 року повну лібералізацію замінила система тарифних квот із механізмом екстреного гальмування. Новий етап торговельних відносин розпочався 29 жовтня 2025 року з набранням чинності рішенням № 3/2025 у межах Угоди про асоціацію, яке закріпило преференції на сталу двосторонню основу.

