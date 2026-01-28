Полякам недостаточно защиты от Украинского импорта

Министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский заявил, что нынешние защитные меры для импорта украинской агропродукции являются недостаточными, а европейские страны нуждаются в более эффективных механизмах реагирования, сообщает "Interfax-Украина". Речь идет, в частности, об автоматическом введении пошлин в случае превышения средних показателей импорта за предыдущие годы для чувствительных продуктов.

По словам министра, инициатива принадлежит Польше, однако ее поддержали другие государства, преимущественно соседние с Украиной, а также Австрия. Он отметил, что импорт из третьих стран часто не соответствует стандартам и требованиям, которые действуют для фермеров в Европейском Союзе, что создает неравные условия конкуренции. Об этом Краевский сообщил журналистам во время встречи министров сельского хозяйства Европейского Союза в Брюсселе.

Польша предлагает усилить проверки на границах, особенно в части качества и безопасности продукции, а также ввести регулярный, ежемесячный мониторинг объемов импорта и его влияния на национальные рынки отдельных стран. Кроме того, Варшава настаивает на создании специального компенсационного фонда для поддержки фермеров, которые несут убытки из-за чрезмерного наплыва товаров в рамках соглашений о свободной торговле.

Польша хочет защититься не только от Украины

Краевский подчеркнул, что речь идет не только об Украине, но и о будущих торговых соглашениях, в частности со странами Южноамериканского общего рынка. По его словам, европейское сельское хозяйство не должно становиться заложником торговой либерализации, а фермеры должны получить ощущение стабильности и защищенности.

Министр также отметил, что беспокойство Польши разделяют страны, рынки которых испытывают наибольшее давление импорта зерновых, сахара и мяса птицы. Он добавил, что Европейская Комиссия слышит эти аргументы, однако настоял на необходимости автоматических механизмов: в случае превышения средних объемов импорта пошлины должны возвращаться без дополнительных решений.

Интересно! С июня 2022 года торговля между Украиной и Европейским Союзом осуществлялась в рамках режима автономных торговых мер, который фактически отменил пошлины для украинского экспорта. С 5 июня 2025 года полную либерализацию заменила система тарифных квот с механизмом экстренного торможения. Новый этап торговых отношений начался 29 октября 2025 года со вступлением в силу решения № 3/2025 в рамках Соглашения об ассоциации, которое закрепило преференции на постоянную двустороннюю основу.

