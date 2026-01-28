В прошлом году экспорт масла вырос
По итогам 2025 года из Украины на экспорт было отправлено 15 тысяч тонн сливочного масла, сообщает Государственная таможенная служба. Этот объем в 2,1 раза превышает показатель 2024 года.
Читайте также Украинцы массово скупают: в супермаркете неожиданно подешевел популярный продукт
Стоимость экспортируемого сливочного масла также существенно выросла – в денежном выражении поступления увеличились в 2,2 раза и достигли 107,4 миллиона долларов США.
Основными импортерами украинского сливочного масла в 2025 году стали:
Молдова, на которую пришлось 31,4% поставок,
Азербайджан с долей 10,2%,
Польша, которая закупила 9,4% от общего объема экспорта.
Масло больше не тянет рынок: почему украинские производители меньше зарабатывают?
Мировые цены на масло снизились, что повлияло на закупочные цены на молочное сырье в Украине.
Экспорт в ЕС усложнился из-за квот, поэтому украинские производители ищут новые рынки в Африке и Азии.