Минулого року експорт масла зріс
За підсумками 2025 року з України на експорт було відправлено 15 тисяч тонн вершкового масла, повідомляє Державна митна служба. Цей обсяг у 2,1 раза перевищує показник 2024 року.
Вартість експортованого вершкового масла також істотно зросла – у грошовому вимірі надходження збільшилися у 2,2 раза та досягли 107,4 мільйона доларів США.
Основними імпортерами українського вершкового масла у 2025 році стали:
Молдова, на яку припало 31,4% постачання,
Азербайджан з часткою 10,2%,
Польща, яка закупила 9,4% від загального обсягу експорту.
Масло більше не тягне ринок: чому українські виробники менше заробляють?
Світові ціни на масло знизилися, що вплинуло на закупівельні ціни на молочну сировину в Україні.
Експорт до ЄС ускладнився через квоти, тому українські виробники шукають нові ринки в Африці та Азії.