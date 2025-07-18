У Польщі дефіцит ріпаку

Польська асоціація виробників олії (PSPO), яка представляє 95% олійно-жирових заводів Польщі, звернулася до прем'єр-міністра Дональда Туска з проханням втрутитися у внесення змін до постанови, яка забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Money.pl.

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Причиною є прогнозований дефіцит ріпаку на польському ринку. У 2025-2026 роках дефіцит може сягнути щонайменше 500 тисяч тонн, і це створює загрозу для роботи місцевих заводів з переробки насіння.

У асоціації зазначили, що ситуація вітчизняної олійної промисловості вже "надзвичайно складна". Вона вже відчуває дефіцит сировини враховуючи переробні потужності олійних заводів, які перевищують 4 мільйони тонн ріпаку на рік.

Важливо! Виробники олії зазначають, що нинішня ситуація ставить польські компанії у невигідне становище в порівнянні з іншими країнами ЄС, оскільки вони можуть закуповувати український ріпак без обмежень. Водночас до Польщі дозволено ввозити готову олію, що, за їх словами, шкодить місцевим виробникам.

Імпорт не нашкодить виробникам

Асоціація наголошує, що скасування заборони не зашкодить польським аграріям, оскільки внутрішні обсяги ріпаку все одно будуть викуплені за європейськими цінами. Водночас, якщо з'явиться побоювання надлишку імпорту ріпаку з України, то можна запровадити кількісні обмеження, які дозволять збалансувати ринок.

Також зазначається, що інфраструктура експорту з України з 2022 року вже суттєво змінилася, і масове ввезення ріпаку до Польщі не повториться.

Однак Міністерство розвитку і технологій Польщі поки що не планує скасовувати заборону на імпорт ріпаку чи запроваджувати ліміти, вносячи зміни у розпорядження з 2023 року.

Зверніть увагу! У міністерстві пояснили, що очікують на завершення переговорів щодо зміни умов торговельної угоди між ЄС та Україною.