В Польше дефицит рапса

Польская ассоциация производителей масла (PSPO), которая представляет 95% масложировых заводов Польши, обратилась к премьер-министру Дональду Туску с просьбой вмешаться во внесение изменений в постановление, которое запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Money.pl.

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Причиной является прогнозируемый дефицит рапса на польском рынке. В 2025-2026 годах дефицит может достичь не менее 500 тысяч тонн, и это создает угрозу для работы местных заводов по переработке семян.

В ассоциации отметили, что ситуация отечественной масличной промышленности уже "чрезвычайно сложная". Она уже испытывает дефицит сырья учитывая перерабатывающие мощности масличных заводов, которые превышают 4 миллиона тонн рапса в год.

Важно! Производители масла отмечают, что нынешняя ситуация ставит польские компании в невыгодное положение по сравнению с другими странами ЕС, поскольку они могут закупать украинский рапс без ограничений. В то же время в Польшу разрешено ввозить готовое масло, что, по их словам, вредит местным производителям.

Импорт не навредит производителям

Ассоциация отмечает, что отмена запрета не повредит польским аграриям, поскольку внутренние объемы рапса все равно будут выкуплены по европейским ценам. В то же время, если появится опасения избытка импорта рапса из Украины, то можно ввести количественные ограничения, которые позволят сбалансировать рынок.

Также отмечается, что инфраструктура экспорта из Украины с 2022 года уже существенно изменилась, и массовый ввоз рапса в Польшу не повторится.

Однако Министерство развития и технологий Польши пока не планирует отменять запрет на импорт рапса или вводить лимиты, внося изменения в распоряжение с 2023 года.

Обратите внимание! В министерстве объяснили, что ожидают завершения переговоров по изменению условий торгового соглашения между ЕС и Украиной.